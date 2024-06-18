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Как уничтожить хрен на огороде народными и химическими средствами — советы для дачников

18 июня 2024 04:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как вывести хрен на огороде — народные и химические методы
Люди, выкапывающие хрен на огороде. Фото: bbl.is
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Хрен на огороде совсем не мешает хозяевам, ведь он является прекрасной приправой для консервации, но только в маленьком количестве. Когда хрен начинает заполнять весь участок, это становится настоящей проблемой для дачников, поэтому с этим нужно как можно быстрее бороться.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Методы, которые помогут бороться с хреном

Народные средства

Если вы являетесь противником различных химических средств, воспользуйтесь народными рецептами. В этом вам помогут такие ингредиенты, как:

  • Настойка навоза
  • Соль

В первом случае возьмите свежий помет или коровяк, разведите водой в пропорции один к пяти. Этой смесью полейте каждый куст. Свежий навоз поможет быстро и эффективно выжечь надоедливый хрен. Но в этом случае важно, чтобы следующие несколько дней погода была ясной.

Выкопанный хрен на огороде
Выкопанный хрен на огороде. Фото: Desigusxpro

Если вы берете соль, то раскопайте корневую систему сорняка и немного надрежьте ножом. Положите туда соль и закопайте корневую систему. Таким образом, это поможет уничтожить хрен на огороде.

Но опытные дачники предостерегают, что народными методами можно уничтожать хрен несколько раз за летний сезон, если с первого раза сорняк не исчез.

Химические средства

Если вы не смогли выкопать корневую систему хрена, попробуйте отравить его химическими средствами, пока он не увянет. Но в этом случае обязательно одевайте перчатки и маску и делайте все в соответствии с инструкцией, чтобы не навредить другим растениям и своему здоровью.

Человек, держащий хрен
Человек, держащий хрен. Фото: Gardener`s Path

Эффективными химическими средствами против хрена считаются такие гербициды, как:

  • Раундап
  • Ураган

Раскопайте землю вокруг растения до самой корневой системы и надрежьте немного ножом. Затем возьмите шприц, наберите туда средство и побрызгайте надрезы на корне. Сделайте это с каждым кустом, и позже вы заметите, что со временем хрен погибнет.

А вот гербицидом "Торнадо" опрыскивают листья хрена, откуда яд идет к корневой системе. Но здесь важно работать, когда на улице нет ветра, и следить за тем, чтобы яд не попал на овощи.

Напомним, мы писали о том, как с помощью примет можно увеличить урожай на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, как, чем и когда нужно обрезать стрелки на чесноке.

Также мы сообщали о том, можно ли поливать растения на огороде мыльной водой.

растения
советы
огород
хрен

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