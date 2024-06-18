Как вывести хрен на огороде — народные и химические методы

Как уничтожить хрен на огороде народными и химическими средствами — советы для дачников
Хрен на огороде совсем не мешает хозяевам, ведь он является прекрасной приправой для консервации, но только в маленьком количестве. Когда хрен начинает заполнять весь участок, это становится настоящей проблемой для дачников, поэтому с этим нужно как можно быстрее бороться.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Методы, которые помогут бороться с хреном
Народные средства
Если вы являетесь противником различных химических средств, воспользуйтесь народными рецептами. В этом вам помогут такие ингредиенты, как:
- Настойка навоза
- Соль
В первом случае возьмите свежий помет или коровяк, разведите водой в пропорции один к пяти. Этой смесью полейте каждый куст. Свежий навоз поможет быстро и эффективно выжечь надоедливый хрен. Но в этом случае важно, чтобы следующие несколько дней погода была ясной.
Если вы берете соль, то раскопайте корневую систему сорняка и немного надрежьте ножом. Положите туда соль и закопайте корневую систему. Таким образом, это поможет уничтожить хрен на огороде.
Но опытные дачники предостерегают, что народными методами можно уничтожать хрен несколько раз за летний сезон, если с первого раза сорняк не исчез.
Химические средства
Если вы не смогли выкопать корневую систему хрена, попробуйте отравить его химическими средствами, пока он не увянет. Но в этом случае обязательно одевайте перчатки и маску и делайте все в соответствии с инструкцией, чтобы не навредить другим растениям и своему здоровью.
Эффективными химическими средствами против хрена считаются такие гербициды, как:
- Раундап
- Ураган
Раскопайте землю вокруг растения до самой корневой системы и надрежьте немного ножом. Затем возьмите шприц, наберите туда средство и побрызгайте надрезы на корне. Сделайте это с каждым кустом, и позже вы заметите, что со временем хрен погибнет.
А вот гербицидом "Торнадо" опрыскивают листья хрена, откуда яд идет к корневой системе. Но здесь важно работать, когда на улице нет ветра, и следить за тем, чтобы яд не попал на овощи.
Напомним, мы писали о том, как с помощью примет можно увеличить урожай на огороде.
Раньше мы рассказывали о том, как, чем и когда нужно обрезать стрелки на чесноке.
Также мы сообщали о том, можно ли поливать растения на огороде мыльной водой.
Читайте Новини.LIVE!