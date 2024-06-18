Как вывести хрен на огороде — народные и химические методы

Люди, выкапывающие хрен на огороде. Фото: bbl.is

Хрен на огороде совсем не мешает хозяевам, ведь он является прекрасной приправой для консервации, но только в маленьком количестве. Когда хрен начинает заполнять весь участок, это становится настоящей проблемой для дачников, поэтому с этим нужно как можно быстрее бороться.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Народные средства

Если вы являетесь противником различных химических средств, воспользуйтесь народными рецептами. В этом вам помогут такие ингредиенты, как:

Настойка навоза

Соль

В первом случае возьмите свежий помет или коровяк, разведите водой в пропорции один к пяти. Этой смесью полейте каждый куст. Свежий навоз поможет быстро и эффективно выжечь надоедливый хрен. Но в этом случае важно, чтобы следующие несколько дней погода была ясной.

Выкопанный хрен на огороде. Фото: Desigusxpro

Если вы берете соль, то раскопайте корневую систему сорняка и немного надрежьте ножом. Положите туда соль и закопайте корневую систему. Таким образом, это поможет уничтожить хрен на огороде.

Но опытные дачники предостерегают, что народными методами можно уничтожать хрен несколько раз за летний сезон, если с первого раза сорняк не исчез.

Химические средства

Если вы не смогли выкопать корневую систему хрена, попробуйте отравить его химическими средствами, пока он не увянет. Но в этом случае обязательно одевайте перчатки и маску и делайте все в соответствии с инструкцией, чтобы не навредить другим растениям и своему здоровью.

Человек, держащий хрен. Фото: Gardener`s Path

Эффективными химическими средствами против хрена считаются такие гербициды, как:

Раундап

Ураган

Раскопайте землю вокруг растения до самой корневой системы и надрежьте немного ножом. Затем возьмите шприц, наберите туда средство и побрызгайте надрезы на корне. Сделайте это с каждым кустом, и позже вы заметите, что со временем хрен погибнет.

А вот гербицидом "Торнадо" опрыскивают листья хрена, откуда яд идет к корневой системе. Но здесь важно работать, когда на улице нет ветра, и следить за тем, чтобы яд не попал на овощи.

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