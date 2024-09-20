Що не можна кидати у компост — перелік небезпечних органічних відходів

Чоловік кидає органічні відходи у компост. Фото: freepik.com

Компостування — це чудовий спосіб перетворити органічні відходи на цінне добриво, але далеко не всі матеріали підходять для цього процесу. Деякі не тільки шкідливі, а й несуть реальну небезпеку.

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Що не можна кидати у компост — перелік заборонених органічних відходів

Ніколи не кладіть це у компост, якщо піклуєтеся про своє здоров'я та здоров'я ваших рослин:

деревне вугілля . Окремо це ефективне добриво, а у компостній купі може утворювати багато сірки, через що готове добриво для більшості рослин може бути занадто кислим;

. Окремо це ефективне добриво, а у компостній купі може утворювати багато сірки, через що готове добриво для більшості рослин може бути занадто кислим; м'ясні та рибні відходи . Окрім сильного смороду, такі відходи у компостній купі можуть привабити мух, пацюків та паразитів, стати джерелом зараження глистами для тварин;

. Окрім сильного смороду, такі відходи у компостній купі можуть привабити мух, пацюків та паразитів, стати джерелом зараження глистами для тварин; рослини, які були оброблені пестицидами, засобами від шкідників та іншими хімікатами . Це може знищити "хороші" мікроорганізми, які сприяють гниттю та утворенню компосту;

. Це може знищити "хороші" мікроорганізми, які сприяють гниттю та утворенню компосту; хімічно оброблені матеріали (барвники або консерванти) . Можуть залишатися в ґрунті після розкладання компосту та потенційно впливати на здоров'я рослин;

. Можуть залишатися в ґрунті після розкладання компосту та потенційно впливати на здоров'я рослин; екскременти тварин . Тварини можуть бути заражені паразитами, найпоширенішими є аскариди. Спочатку вони потраплять у компост, потім — у ґрунт, а звідти — з брудними руками або немитими чи погано митими овочами — до рота;

. Тварини можуть бути заражені паразитами, найпоширенішими є аскариди. Спочатку вони потраплять у компост, потім — у ґрунт, а звідти — з брудними руками або немитими чи погано митими овочами — до рота; рослини, заражені комахами або грибками . Якщо ці мікроорганізми потраплять у компосту купу, потім розповсюдяться разом з компостом на велику територію, що ставить під загрозу весь урожай;

. Якщо ці мікроорганізми потраплять у компосту купу, потім розповсюдяться разом з компостом на велику територію, що ставить під загрозу весь урожай; залишки волоського горіха . Всі частини цього дерева надзвичайно токсичні для більшості садових та городніх рослин. Винна в цьому речовина юглон, яка сповільнює зростання рослин і зрештою їх знищує. Серед овочів особливо чутливі до отрути картопля, помідори, баклажани, перець, спаржа. З декоративних рослин першими відчують на собі вплив юглону гортензія, азалія, калина;

. Всі частини цього дерева надзвичайно токсичні для більшості садових та городніх рослин. Винна в цьому речовина юглон, яка сповільнює зростання рослин і зрештою їх знищує. Серед овочів особливо чутливі до отрути картопля, помідори, баклажани, перець, спаржа. З декоративних рослин першими відчують на собі вплив юглону гортензія, азалія, калина; тверді матеріали, такі як великі гілки . Можуть бути складні для розкладання і затримати процес компостування. Краще подрібнити їх перед додаванням до компосту або використовувати їх для створення шару аеровентиляції у компостній купі

. Можуть бути складні для розкладання і затримати процес компостування. Краще подрібнити їх перед додаванням до компосту або використовувати їх для створення шару аеровентиляції у компостній купі бур'яни . Разом з компостом ви ризикуєте розкидати садом та городом бур'яни, з якими весь сезон будете відчайдушно боротися;

. Разом з компостом ви ризикуєте розкидати садом та городом бур'яни, з якими весь сезон будете відчайдушно боротися; м олочні продукти, жири та олії. Утворюють неприємний запах, приваблюють шкідників та повільно розкладаються. Їх присутність сприяє виникненню гнилі та бродінню, що може змінити хімічний баланс у компості та негативно вплинути на розвиток рослин. Також ці відходи утворюють бактерії та інші патогени, які можуть залишитися в компості після розкладання. Це може становити ризик для здоров'я людини та рослин.

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