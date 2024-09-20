Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Які відходи категорично не можна кидати у компост — несуть страшну небезпеку arrow

Які відходи категорично не можна кидати у компост — несуть страшну небезпеку

20 вересня 2024 15:23
Софія Філь - Редактор
Софія Філь
Редактор
Що не можна кидати у компост — перелік небезпечних органічних відходів
Чоловік кидає органічні відходи у компост. Фото: freepik.com
Софія Філь - Редактор
Софія Філь
Редактор

Компостування — це чудовий спосіб перетворити органічні відходи на цінне добриво, але далеко не всі матеріали підходять для цього процесу. Деякі не тільки шкідливі, а й несуть реальну небезпеку. 

Читайте також:

Які органічні відходи категорично не можна кидати у компост, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі. Зробіть компостування безпечним та ефективним з нашими корисними порадами!

Що не можна кидати у компост — перелік заборонених органічних відходів

Ніколи не кладіть це у компост, якщо піклуєтеся про своє здоров'я та здоров'я ваших рослин: 

  • деревне вугілля. Окремо це ефективне добриво, а у компостній купі може утворювати багато сірки, через що готове добриво для більшості рослин може бути занадто кислим;
  • м'ясні та рибні відходи. Окрім сильного смороду, такі відходи у компостній купі можуть привабити мух, пацюків та паразитів, стати джерелом зараження глистами для тварин;
  • рослини, які були оброблені пестицидами, засобами від шкідників та іншими хімікатами. Це може знищити "хороші" мікроорганізми, які сприяють гниттю та утворенню компосту;
  • хімічно оброблені матеріали (барвники або консерванти). Можуть залишатися в ґрунті після розкладання компосту та потенційно впливати на здоров'я рослин;
  • екскременти тварин. Тварини можуть бути заражені паразитами, найпоширенішими є аскариди. Спочатку вони потраплять у компост, потім — у ґрунт, а звідти — з брудними руками або немитими чи погано митими овочами — до рота;
  • рослини, заражені комахами або грибками. Якщо ці мікроорганізми потраплять у компосту купу, потім розповсюдяться разом з компостом на велику територію, що ставить під загрозу весь урожай;
  • залишки волоського горіха. Всі частини цього дерева надзвичайно токсичні для більшості садових та городніх рослин. Винна в цьому речовина юглон, яка сповільнює зростання рослин і зрештою їх знищує. Серед овочів особливо чутливі до отрути картопля, помідори, баклажани, перець, спаржа. З декоративних рослин першими відчують на собі вплив юглону гортензія, азалія, калина;
  • тверді матеріали, такі як великі гілки. Можуть бути складні для розкладання і затримати процес компостування. Краще подрібнити їх перед додаванням до компосту або використовувати їх для створення шару аеровентиляції у компостній купі
  • бур'яни. Разом з компостом ви ризикуєте розкидати садом та городом бур'яни, з якими весь сезон будете відчайдушно боротися;
  • молочні продукти, жири та олії. Утворюють неприємний запах, приваблюють шкідників та повільно розкладаються. Їх присутність сприяє виникненню гнилі та бродінню, що може змінити хімічний баланс у компості та негативно вплинути на розвиток рослин. Також ці відходи утворюють бактерії та інші патогени, які можуть залишитися в компості після розкладання. Це може становити ризик для здоров'я людини та рослин. 

 

Раніше ми розповідали, чи можна додавати гнилі яблука до компосту. 

Нагадаємо, ми писали, коли варто додавати вапно у ґрунт та яку користь це принесе рослинам.

рослини поради добрива відходи компост

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:56 Поранені люди, пошкоджене судно — наслідки cьогоднішньої атаки на Одесу

15:37 Зустріч Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — фоторепортаж Новини.LIVE

15:35 Візит голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва — Зеленський назвав ключові теми розмови

15:18 Одеська районна рада залишилася без Кота

15:14 Організували масштабний наркобізнес — поліція Києва викрила торговців у трьох областях

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

15:13 Жорін відреагував на пропозицію військових відправити на фронт підлітків, які хотіли спалити авто

15:09 Ексмера Житомира планують призначити головою Державного агентства з питань відновлення, — ЗМІ

15:08 Новий розмір ПДВ — у Раді назвали ключову умову підвищення

15:01 Лікарська комісія при ТЦК — які фахівці до неї входять

14:59 На кордоні два місяці ремонтуватимуть дорогу біля одного з КПП — рух буде ускладнено

15:56 Поранені люди, пошкоджене судно — наслідки cьогоднішньої атаки на Одесу

15:37 Зустріч Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — фоторепортаж Новини.LIVE

15:35 Візит голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва — Зеленський назвав ключові теми розмови

15:18 Одеська районна рада залишилася без Кота

15:14 Організували масштабний наркобізнес — поліція Києва викрила торговців у трьох областях

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

15:13 Жорін відреагував на пропозицію військових відправити на фронт підлітків, які хотіли спалити авто

15:09 Ексмера Житомира планують призначити головою Державного агентства з питань відновлення, — ЗМІ

15:08 Новий розмір ПДВ — у Раді назвали ключову умову підвищення

15:01 Лікарська комісія при ТЦК — які фахівці до неї входять

14:59 На кордоні два місяці ремонтуватимуть дорогу біля одного з КПП — рух буде ускладнено

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Text

11:26 Речниця ДСНС пояснила причину задимленості у Києві та коли це припиниться

Text

09:20 Експерт перелічив звідки найбоєздатніші підрозділи Росія перекинула на Курськ

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

08:00 Бомбардування Сум КАБами та вихід Юрія Камельчука з партії "Слуга народу" — ефір Ранок.LIVE

19 вересня 2024
Text

22:42 Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

Text

19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

19 вересня 2024

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації