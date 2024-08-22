Коли вапнувати ґрунт на городі — навіщо це потрібно, поради дачникам

Людина, яка проводить вапнування ґрунту на городі. Фото: House Digest

Абсолютно всім рослинам на городі важлива якість ґрунту, тому необхідно постійно підтримувати свою ділянку у гарному стані. Досвідчені дачники рекомендують проводити вапнування ґрунту, щоб покращити його структуру і врожай рослин в цілому.

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Вапнування ґрунту — це один з найважливіших етапів догляду своєї ділянки, адже від правильності проведення цієї процедури залежить те, який врожай ви отримаєте. Дуже часто дачники-початківці не вважають за потрібне вапнувати ґрунт або роблять це не так, як треба, але дарма!

Ми пояснюємо, для чого потрібно вапнування ґрунту і як правильно проводити цю процедуру на городі, щоб не нашкодити рослинам.

Процедура вапнування ґрунту на городі. Фото: Pinterest

Для чого потрібне вапнування ґрунту

Стабілізація рівня кислотності

Вапнування ґрунту допомагає знижувати рівень кислотності землі, адже велика кількість культур на городі краще росте і розвивається у нейтральній або слабокислій землі.

Покращення стану ґрунту

Цей процес робить ґрунт пухким і допомагає йому краще утримувати рівень вологи у верхньому шарі землі.

Процес вапнування ґрунту на полі. Фото: EdPlants

Збільшення кількості поживних компонентів

Кислі ґрунти, які не мають достатньої кількості калію у своєму складі, не дають рослинам отримувати поживні компоненти, а вапнування виправляє цю ситуацію. До того ж, вапно вважається чудовим добривом, яке наділяє ґрунт необхідними речовинами.

Забезпечення ґрунту корисними організмами

Процес вапнування також сприяє присутності дощових червів, які роблять з органіки корисний гумус.

Коли варто вапнувати ґрунт

Зазвичай ґрунт вапнують не частіше, ніж один раз на один-три роки і краще це робити восени, щоб добриво розчинилося в ґрунті, а ви встигли підготувати город до посадок. Для вапнування також важливо обирати день, коли надворі немає вітру.

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