Коли вапнувати ґрунт на городі — навіщо це потрібно, поради дачникам

Вапнування ґрунту — коли це робити і чому це так важливо для рослин
Абсолютно всім рослинам на городі важлива якість ґрунту, тому необхідно постійно підтримувати свою ділянку у гарному стані. Досвідчені дачники рекомендують проводити вапнування ґрунту, щоб покращити його структуру і врожай рослин в цілому.
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Вапнування ґрунту — це один з найважливіших етапів догляду своєї ділянки, адже від правильності проведення цієї процедури залежить те, який врожай ви отримаєте. Дуже часто дачники-початківці не вважають за потрібне вапнувати ґрунт або роблять це не так, як треба, але дарма!
Ми пояснюємо, для чого потрібно вапнування ґрунту і як правильно проводити цю процедуру на городі, щоб не нашкодити рослинам.
Для чого потрібне вапнування ґрунту
Стабілізація рівня кислотності
Вапнування ґрунту допомагає знижувати рівень кислотності землі, адже велика кількість культур на городі краще росте і розвивається у нейтральній або слабокислій землі.
Покращення стану ґрунту
Цей процес робить ґрунт пухким і допомагає йому краще утримувати рівень вологи у верхньому шарі землі.
Збільшення кількості поживних компонентів
Кислі ґрунти, які не мають достатньої кількості калію у своєму складі, не дають рослинам отримувати поживні компоненти, а вапнування виправляє цю ситуацію. До того ж, вапно вважається чудовим добривом, яке наділяє ґрунт необхідними речовинами.
Забезпечення ґрунту корисними організмами
Процес вапнування також сприяє присутності дощових червів, які роблять з органіки корисний гумус.
Коли варто вапнувати ґрунт
Зазвичай ґрунт вапнують не частіше, ніж один раз на один-три роки і краще це робити восени, щоб добриво розчинилося в ґрунті, а ви встигли підготувати город до посадок. Для вапнування також важливо обирати день, коли надворі немає вітру.
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