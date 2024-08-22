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Известкование почвы — когда это делать и почему это так важно для растений

22 августа 2024 13:40
Екатерина Волченко - Редактор
Когда известковать почву на огороде — зачем это нужно, советы дачникам
Человек, который проводит известкование почвы на огороде. Фото: House Digest
Екатерина Волченко - Редактор

Абсолютно всем растениям на огороде важно качество почвы, поэтому необходимо постоянно поддерживать свой участок в хорошем состоянии. Опытные дачники рекомендуют проводить известкование почвы, чтобы улучшить ее структуру и урожай растений в целом.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Известкование грунта — это один из важнейших этапов ухода за своим участком, ведь от правильности проведения этой процедуры зависит то, какой урожай вы получите. Очень часто начинающие дачники не считают нужным известковать почву или делают это не так, как надо, но зря!

Мы объясняем, для чего нужно известкование почвы и как правильно проводить эту процедуру на огороде, чтобы не навредить растениям.

Процедура известкования почвы на огороде.
Процедура известкования почвы на огороде. Фото: Pinterest

Для чего нужно известкование почвы

Стабилизация уровня кислотности

Известкование почвы помогает снижать уровень кислотности земли, ведь большое количество культур в огороде лучше растет и развивается в нейтральной или слабокислой земле.

Улучшение состояния почвы

Этот процесс делает почву рыхлой и помогает ей лучше удерживать уровень влаги в верхнем слое земли.

Процесс известкования почвы на поле.
Процесс известкования почвы на поле. Фото: EdPlants

Увеличение количества питательных компонентов

Кислые почвы, не имеющие достаточного количества калия в своем составе, не дают растениям получать питательные компоненты, а известкование исправляет эту ситуацию. К тому же, известь считается отличным удобрением, которое наделяет почву необходимыми веществами.

Обеспечение почвы полезными организмами

Процесс известкования также способствует присутствию дождевых червей, делающих из органики полезный гумус.

Когда следует известковать почву

Обычно почву известкуют не чаще одного раза в один-три года и лучше это делать осенью, чтобы удобрение растворилось в почве, а вы успели подготовить огород к посадкам. Для известкования также важно выбирать день, когда на улице нет ветра.

Напомним, мы писали о том, какие культуры можно собирать на огороде в августе.

Раньше мы рассказывали о том, какими эффективными удобрениями лучше подкармливать растения на огороде.

Также мы сообщали о том, какие растения можно посадить на огороде в августе.

урожай советы огород Известкование почвы

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