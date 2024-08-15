Як сода захистить город від шкідників та хвороб — чотири рецепти добрива

Захист від шкідників та хвороб — яке копійчане добриво подарує здоров'я рослинам
Цей чарівний та дешевий засіб, який здатен захистити різні рослини від шкідників та хвороб, можна знайти на будь-якій кухні. Мова йде про харчову соду. Проте, щоб перетворити цю речовину на цінне добриво, варто знати деякі секрети.
Фахівці на сторінці Garden Ideas поділилися чотирма рецептами добрив із содою для здоров'я та квітучості вашого саду і городу.
Рецепт №1 Сода та вода
Цей найпростіший рецепт допоможе вберегти рослини від борошнистої роси, цвілі та пожовтіння. Все що вам потрібно, це розмішати 15 г харчової соди у 10 л води. Цією сумішшю слід оприскувати рослини.
Рецепт №2 Сода, оцет та цукор
Не лякайтеся, ця суміш зовсім не агресивна, а навпаки допоможе рослинам укорінитися. Готувати добриво слід наступним чином:
- до 200 мл теплої води додати 1. ст. л. харчової соди, 1. ст. л. цукру та кілька крапель оцту (десь приблизно пів чайної ложки);
- накрити суміш кришкою та залишити бродити на 48 годин.
Рецепт №3 Сода та пиво
Щоб листя рослин було блискучим та зеленим, протирайте або оприскуйте їх сумішшю, що складається з 15 г харчової соди, 20 мл пива та 1 л води.
Рецепт №4 Сода, оцет та сіль
Після використання цього засобу ви більше не будете турбуватися про шкідників та хвороби. Таке добриво зокрема стане корисним у боротьбі з капустяними черв'яками та червоними павуками. Вам необхідно у 15 л води додати 56 г харчової соди, 59 мл оцту та 28 г солі.
Раніше ми писали, які бур'яни здатні підвищити врожайність вдвічі.
Нагадаємо, ми розповідали, чим цукор корисний на городі та в саду.
Також радимо вам дізнатися, як підживити дерева влітку, щоб покращити врожай восени.
Читайте Новини.LIVE!