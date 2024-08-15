Як сода захистить город від шкідників та хвороб — чотири рецепти добрива

Жінка поливає рослини на городі. Фото: freepik.com

Цей чарівний та дешевий засіб, який здатен захистити різні рослини від шкідників та хвороб, можна знайти на будь-якій кухні. Мова йде про харчову соду. Проте, щоб перетворити цю речовину на цінне добриво, варто знати деякі секрети.

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Рецепт №1 Сода та вода

Цей найпростіший рецепт допоможе вберегти рослини від борошнистої роси, цвілі та пожовтіння. Все що вам потрібно, це розмішати 15 г харчової соди у 10 л води. Цією сумішшю слід оприскувати рослини.

Рецепт №2 Сода, оцет та цукор

Не лякайтеся, ця суміш зовсім не агресивна, а навпаки допоможе рослинам укорінитися. Готувати добриво слід наступним чином:

до 200 мл теплої води додати 1. ст. л. харчової соди, 1. ст. л. цукру та кілька крапель оцту (десь приблизно пів чайної ложки);

накрити суміш кришкою та залишити бродити на 48 годин.

Жінка поливає город. Фото: pexels.com

Рецепт №3 Сода та пиво

Щоб листя рослин було блискучим та зеленим, протирайте або оприскуйте їх сумішшю, що складається з 15 г харчової соди, 20 мл пива та 1 л води.

Рецепт №4 Сода, оцет та сіль

Після використання цього засобу ви більше не будете турбуватися про шкідників та хвороби. Таке добриво зокрема стане корисним у боротьбі з капустяними черв'яками та червоними павуками. Вам необхідно у 15 л води додати 56 г харчової соди, 59 мл оцту та 28 г солі.

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