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Не тільки для чаю або страв — чим цукор корисний на городі та в саду

13 серпня 2024 09:08
Катерина Волченко - Редактор
Чим цукор корисний на городі та в саду — секрети, які допомагають покращити врожай
Людина з рафінованим цукром в руці біля розсади. Фото: скриншот з YouTube
Катерина Волченко - Редактор

Мало хто знає, але звичайний цукор, який багато хто додає до чаю та різних страв, може бути корисним на городі. Досвідчені дачники розповіли, як цукор можна використовувати для різних городніх рослин, щоб покращити їхній ріст і розвиток.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Використання цукру на городі

Боротьба зі шкідниками

Експерти кажуть, що цукор здатний врятувати рослини та їхній врожай від цілого списку шкідників, зокрема, від ос, капустянок, метеликів тощо. Щоб захистити культури на городі від різних комах і жуків, візьміть міцний цукровий сироп, налийте його в тарілки або пластикові склянки, додайте дріжджі та поставте на городі.

Рафинированный сахар и муравьи вокруг
Рафінований цукор і мурахи навколо. Фото: Pinterest

Залучення бджіл

Якщо ви хочете запилити свої рослини на городі, цукор — це чудовий варіант для вас. У період цвітіння саду обприскайте фруктові дерева з чагарниками розчином з таких інгредієнтів, як:

  • Цукор — одна чайна ложка
  • Вода — один літр

Підживлення рослин

Глюкоза, яка входить до складу цукру, "годує" рослини, покращує їхній розвиток і прискорює ріст коріння. Час від часу досвідчені городники навіть підживлюють цукровим розчином деякі овочі на своїй ділянці, зокрема:

  • Помідори
  • Капусту
  • Огірки
Использование сахара на огороде
Використання цукру на городі. Фото: Pinterest

Приготування зеленого настою

З цукрового розчину можна також приготувати ефективне і корисне добриво для рослин із вмістом калію та азоту. Щоб приготувати цю суміш, візьміть такі інгредієнти, як:

  • Бур’яни, трава і бадилля
  • Вода
  • Цукор — декілька ложок

Змішайте все ці інгредієнти і залиште приготовлену суміш настоюватися на декілька днів, щоб зелений настій почав бродити.

Нагадаємо, ми писали про те, навіщо досвідчені дачники розкидають кірки з кавунів по городу та саду. 

Раніше ми розповідали про те, для чого розкладати шишки навколо грядок на городі. 

Також ми повідомляли про те, чим відвар з картоплі корисний для рослин на городі.

цукор поради город сад

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