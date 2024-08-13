Чим цукор корисний на городі та в саду — секрети, які допомагають покращити врожай

Людина з рафінованим цукром в руці біля розсади. Фото: скриншот з YouTube

Мало хто знає, але звичайний цукор, який багато хто додає до чаю та різних страв, може бути корисним на городі. Досвідчені дачники розповіли, як цукор можна використовувати для різних городніх рослин, щоб покращити їхній ріст і розвиток.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Боротьба зі шкідниками

Експерти кажуть, що цукор здатний врятувати рослини та їхній врожай від цілого списку шкідників, зокрема, від ос, капустянок, метеликів тощо. Щоб захистити культури на городі від різних комах і жуків, візьміть міцний цукровий сироп, налийте його в тарілки або пластикові склянки, додайте дріжджі та поставте на городі.

Рафінований цукор і мурахи навколо. Фото: Pinterest

Залучення бджіл

Якщо ви хочете запилити свої рослини на городі, цукор — це чудовий варіант для вас. У період цвітіння саду обприскайте фруктові дерева з чагарниками розчином з таких інгредієнтів, як:

Цукор — одна чайна ложка

Вода — один літр

Підживлення рослин

Глюкоза, яка входить до складу цукру, "годує" рослини, покращує їхній розвиток і прискорює ріст коріння. Час від часу досвідчені городники навіть підживлюють цукровим розчином деякі овочі на своїй ділянці, зокрема:

Помідори

Капусту

Огірки

Використання цукру на городі. Фото: Pinterest

Приготування зеленого настою

З цукрового розчину можна також приготувати ефективне і корисне добриво для рослин із вмістом калію та азоту. Щоб приготувати цю суміш, візьміть такі інгредієнти, як:

Бур’яни, трава і бадилля

Вода

Цукор — декілька ложок

Змішайте все ці інгредієнти і залиште приготовлену суміш настоюватися на декілька днів, щоб зелений настій почав бродити.

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