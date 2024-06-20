Користь шишок для саду та городу — секрет досвідчених дачників

Тримає соснові шишки в руках. Фото: google.com

Усі ми прагнемо, щоб рослини у нашому саду та на городі були здоровими, красивими та приносили щедрий врожай. Але для цього необов'язково купувати дорогі добрива, спеціальні засоби чи особливий декор. Усе, що нам для цього треба, буквально лежить під ногами — соснові шишки.

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Як використовувати соснові шишки на присадибній ділянці

Досвідчені дачники використовують соснові шишки на городі та в саду у таких цілях:

1. Мульчування

Шишки — ідеальна мульча на квітнику чи городі, адже влітку вона утримує вологу та захищає землю від агресивних сонячних промінь, а взимку слугує додатковим шаром, що захищає рослини від замерзання.

2. Компост

Досвідчені садівники нерідко використовують соснові шишки, щоб розпушувати компост. Однак, якщо ви вирішили використати їх для таких цілей, зверніть увагу, що шишки розкладаються досить повільно.

Дівчина збирає соснові шишки. Фото: google.com

Дренаж

Залежно від розміру рослин та місця висаджування, шишки можна використовувати як дренаж, використовуючи їх як цілими, так і частинами. Шишки чудово вбирають вологу, а завдяки високому вмісту смолистих речовин запобігають загниванню кореневої системи.

Боротьба зі слимаками

Якщо засипати поверхню ґрунту шишками (товщина шару не менше 5 см), то будь-які шкідники, а не лише слимаки, будуть обходити стороною це місце. Все через неприємний для них смолистий запах.

Декор

Останнім часом деякі садівники використовують шишки як декор для саду та клумб. Вони також можуть стати прикрасою вазонів через свій цікавий зовнішній вигляд.

Соснові шишки в руках. Фото: google.com

Що слід обов'язково враховувати

Необхідно збирати саме соснові шишки, ялинові шишки для мульчування не підходять, адже в них часто селяться мурахи. Тож, таким чином ми можемо лише зашкодити нашим рослинкам.

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