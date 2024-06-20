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Зачем дачники раскладывают шишки вокруг грядок — простой секрет

20 июня 2024 07:32
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Польза шишек для сада и огорода — секрет опытных дачников
Держит сосновые шишки в руках. Фото: google.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Все мы стремимся к тому, чтобы растения в нашем саду и на огороде были здоровыми, красивыми и приносили щедрый урожай. Но для этого необязательно покупать дорогие удобрения, специальные средства или особый декор. Все, что нам нужно, буквально лежит под ногами — сосновые шишки.

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Новини.LIVE делится простым секретом дачников, как использовать сосновые шишки у себя на огороде и в саду.

Как использовать сосновые шишки на приусадебном участке

Опытные дачники используют сосновые шишки на огороде и саду в таких целях:

1. Мульчирование

Шишки — идеальная мульча в цветнике или на огороде, ведь летом она удерживает влагу и защищает землю от агрессивных солнечных лучей, а зимой служит дополнительным слоем, защищающим растения от замерзания.

2. Компост

Опытные садоводы нередко используют сосновые шишки, чтобы разрыхлять компост. Однако, если вы решили использовать их для таких целей, обратите внимание, что шишки разлагаются довольно медленно.

 

Для чего можно использовать сосновые шишки на огороде и саду
Девушка собирает сосновые шишки. Фото: google.com

Дренаж

В зависимости от размера растений и места высадки шишки можно использовать как дренаж, используя их как целыми, так и частями. Шишки отлично впитывают влагу, а благодаря высокому содержанию смолистых веществ предотвращают загнивание корневой системы.

Борьба с улитками

Если засыпать поверхность грунта шишками (толщина слоя не менее 5 см), то любые вредители, а не только улитки, будут обходить стороной это место. Все из-за неприятного для них смолистого запаха.

Декор

В последнее время некоторые садоводы используют шишки в качестве декора для сада и клумб. Они также могут стать украшением вазонов из-за своего интересного внешнего вида.

 

Польза шишек для сада и огорода – секрет опытных дачников.
Сосновые шишки в руках. Фото: google.com

Что следует обязательно учитывать

Необходимо собирать именно сосновые шишки, еловые шишки для мульчирования не подходят, ведь в них часто селятся муравьи. Таким образом мы можем только навредить нашим растениям.

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