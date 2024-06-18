Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Вмить врятує ваш урожай — чим кавова гуща корисна на городі arrow

Вмить врятує ваш урожай — чим кавова гуща корисна на городі

18 червня 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Кавова гуща на городі — чим вона корисна для рослин і як її використовувати
Людина, яка тримає кавову гущу. Фото: Daily Express
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Багато молодих дівчат, які люблять пити каву, потім ворожать на її гущі, дивлячись, на що схожий залишок цього напою на чашці. Та кавова гуща — це не тільки про цікаві ворожіння, це ще й про неймовірну користь на городі, адже нею можна ефективно підживити рослини.

Про користь кавової гущі на городі читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Користь кавової гущі на городі

Досвідчені дачники кажуть, що кавова гуща — це чудове добриво для рослин, адже до її складу входить велика кількість корисних компонентів, які прискорюють ріст і покращують розвиток культур. До того ж, залишком цього напою можна підживлювати городину і квіти, адже гуща може відлякати надокучливих шкідників.

Человек, держащий кофейную гущу
Кавова гуща в судочку. Фото: Pinterest

Відлякування шкідників кавовою гущею

Зараз розпочався сезон городніх робіт, тому кавовою гущею можна не тільки підживити рослини на грядках, а й ефективно позбутися різних "непроханих гостей" на ділянці. Аромат кавової гущі здатний відлякати таких шкідників, як:

  • Мурахи
  • Слимаки
  • Равлики

Щоб відлякати цих шкідників, зберіть гущу цього популярного напою і розсипте її на грядках. Якщо ви помітили, що на вашому городі гребуться коти, можете також скористатися залишком кави, щоб раз і назавжди відлякати цих тварин від свого урожаю.

Использование кофейной гущи на огороде
Використання кавової гущі на городі. Фото: Decorexpro

Відлякування комах кавовою гущею

Якщо ви вже втомилися ловити мошек і комарів у своєму будинку, кавова гуща – це те, що треба. Щоб ефективно позбутися цих комах, візьміть кавову гущу і просто її підпаліть. Вже за деякий час ви побачите, що комахи з поспіхом покинули ваш будинок, адже аромат підпаленої гущі — це для них, як той часник для вампірів.

Те ж саме можна зробити і з бджолами і осами, яких влітку також немало на вулиці. 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно захистити капусту на городі від гусениці. 

Раніше ми розповідали про те, чому досвідчені городники використовують молоко на городі. 

Також ми повідомляли про те, як можна захистити рослини на городі від медведки.

кавова гуща
кава
користь
город

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор