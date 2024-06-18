Кавова гуща на городі — чим вона корисна для рослин і як її використовувати

Людина, яка тримає кавову гущу. Фото: Daily Express

Багато молодих дівчат, які люблять пити каву, потім ворожать на її гущі, дивлячись, на що схожий залишок цього напою на чашці. Та кавова гуща — це не тільки про цікаві ворожіння, це ще й про неймовірну користь на городі, адже нею можна ефективно підживити рослини.

Про користь кавової гущі на городі читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Користь кавової гущі на городі

Досвідчені дачники кажуть, що кавова гуща — це чудове добриво для рослин, адже до її складу входить велика кількість корисних компонентів, які прискорюють ріст і покращують розвиток культур. До того ж, залишком цього напою можна підживлювати городину і квіти, адже гуща може відлякати надокучливих шкідників.

Кавова гуща в судочку. Фото: Pinterest

Відлякування шкідників кавовою гущею

Зараз розпочався сезон городніх робіт, тому кавовою гущею можна не тільки підживити рослини на грядках, а й ефективно позбутися різних "непроханих гостей" на ділянці. Аромат кавової гущі здатний відлякати таких шкідників, як:

Мурахи

Слимаки

Равлики

Щоб відлякати цих шкідників, зберіть гущу цього популярного напою і розсипте її на грядках. Якщо ви помітили, що на вашому городі гребуться коти, можете також скористатися залишком кави, щоб раз і назавжди відлякати цих тварин від свого урожаю.

Використання кавової гущі на городі. Фото: Decorexpro

Відлякування комах кавовою гущею

Якщо ви вже втомилися ловити мошек і комарів у своєму будинку, кавова гуща – це те, що треба. Щоб ефективно позбутися цих комах, візьміть кавову гущу і просто її підпаліть. Вже за деякий час ви побачите, що комахи з поспіхом покинули ваш будинок, адже аромат підпаленої гущі — це для них, як той часник для вампірів.

Те ж саме можна зробити і з бджолами і осами, яких влітку також немало на вулиці.

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