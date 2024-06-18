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Мгновенно спасет ваш урожай — чем кофейная гуща полезна на огороде

18 июня 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Кофейная гуща на огороде — чем она полезна для растений и как ее использовать
Человек, держащий кофейную гущу. Фото: Daily Express
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Многие молодые девушки, которые любят пить кофе, потом гадают на его гуще, смотря, на что похож остаток этого напитка на чашке. Но кофейная гуща — это не только об интересных гаданиях, это еще и о невероятной пользе на огороде, ведь ею можно эффективно подкормить растения.

О пользе кофейной гущи на огороде читайте в материале Новини.LIVE.

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Польза кофейной гущи на огороде

Опытные дачники говорят, что кофейная гуща — это прекрасное удобрение для растений, ведь в ее состав входит большое количество полезных компонентов, ускоряющих рост и улучшающих развитие культур. К тому же, остатком этого напитка можно подкармливать овощи и цветы, ведь гуща может отпугнуть надоедливых вредителей.

Человек, держащий кофейную гущу
Кофейная гуща в судочке. Фото: Pinterest

Отпугивание вредителей кофейной гущей

Сейчас начался сезон огородных работ, поэтому кофейной гущей можно не только подкормить растения на грядках, но и эффективно избавиться от разных "незваных гостей" на участке. Аромат кофейной гущи способен отпугнуть таких вредителей, как:

  • Муравьи
  • Слизни
  • Улитки

Чтобы отпугнуть этих вредителей, соберите гущу этого популярного напитка и рассыпьте ее на грядках. Если вы заметили, что на вашем огороде гребутся кошки, можете тоже воспользоваться остатком кофе, чтобы раз и навсегда отпугнуть этих животных от своего урожая.

Использование кофейной гущи на огороде
Использование кофейной гущи на огороде. Фото: Decorexpro

Отпугивание насекомых кофейной гущей

Если вы уже устали ловить мошек и комаров в своем доме, кофейная гуща — это то, что нужно. Чтобы эффективно избавиться от этих насекомых, возьмите кофейную гущу и просто ее подожгите. Уже через некоторое время вы увидите, что насекомые с спешкой покинули ваш дом, ведь аромат горящей гущи — это для них, как чеснок для вампиров.

То же самое можно сделать и с пчелами и осами, которых летом также немало на улице.

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно защитить капусту на огороде от гусеницы.

Раньше мы рассказывали о том, почему опытные огородники используют молоко на огороде.

Также мы сообщали о том, как можно защитить растения на огороде от медведки.

кофейная гуща
кофе
польза
огород

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