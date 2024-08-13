Чем сахар полезен на огороде и в саду — секреты, помогающие улучшить урожай

Не только для чая или блюд — чем сахар полезен на огороде и в саду
Мало кто знает, но обычный сахар, который многие добавляют в чай и различные блюда, может быть полезным на огороде. Опытные дачники рассказали, как можно использовать сахар для различных огородных растений, чтобы улучшить их рост и развитие.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Использование сахара на огороде
Борьба с вредителями
Эксперты говорят, что сахар способен спасти растения и их урожай от целого списка вредителей, в частности, от ос, медведок, бабочек и т.д. Чтобы защитить культуры на огороде от разных насекомых и жуков, возьмите крепкий сахарный сироп, налейте его в тарелки или пластиковые стаканы, добавьте дрожжи и поставьте на огород.
Привлечение пчел
Если вы хотите опылить свои растения на огороде, то сахар — это отличный вариант для вас. В период цветения сада опрыскивайте фруктовые деревья с кустарниками раствором из таких ингредиентов, как:
- Сахар — одна чайная ложка
- Вода — один литр
Подкормка растений
Глюкоза, входящая в состав сахара, "кормит" растения, улучшает их развитие и ускоряет рост корней. Иногда опытные огородники даже подкармливают сахарным раствором некоторые овощи на своем участке, в частности:
- Помидоры
- Капусту
- Огурцы
Приготовление зеленого настоя
Из сахарного раствора можно также приготовить эффективное и полезное удобрение для растений с содержанием калия и азота. Чтобы приготовить эту смесь, возьмите такие ингредиенты, как:
- Сорняки, трава и ботва
- Вода
- Сахар — несколько ложек
Смешайте все эти ингредиенты и оставьте приготовленную смесь настаиваться на несколько дней, чтобы зеленый настой начал бродить.
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