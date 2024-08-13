Чем сахар полезен на огороде и в саду — секреты, помогающие улучшить урожай

Человек с рафинированным сахаром в руке возле рассады. Фото: скриншот с YouTube

Мало кто знает, но обычный сахар, который многие добавляют в чай и различные блюда, может быть полезным на огороде. Опытные дачники рассказали, как можно использовать сахар для различных огородных растений, чтобы улучшить их рост и развитие.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Использование сахара на огороде

Борьба с вредителями

Эксперты говорят, что сахар способен спасти растения и их урожай от целого списка вредителей, в частности, от ос, медведок, бабочек и т.д. Чтобы защитить культуры на огороде от разных насекомых и жуков, возьмите крепкий сахарный сироп, налейте его в тарелки или пластиковые стаканы, добавьте дрожжи и поставьте на огород.

Рафинированный сахар и муравьи вокруг. Фото: Pinterest

Привлечение пчел

Если вы хотите опылить свои растения на огороде, то сахар — это отличный вариант для вас. В период цветения сада опрыскивайте фруктовые деревья с кустарниками раствором из таких ингредиентов, как:

Сахар — одна чайная ложка

Вода — один литр

Подкормка растений

Глюкоза, входящая в состав сахара, "кормит" растения, улучшает их развитие и ускоряет рост корней. Иногда опытные огородники даже подкармливают сахарным раствором некоторые овощи на своем участке, в частности:

Помидоры

Капусту

Огурцы

Использование сахара на огороде. Фото: Pinterest

Приготовление зеленого настоя

Из сахарного раствора можно также приготовить эффективное и полезное удобрение для растений с содержанием калия и азота. Чтобы приготовить эту смесь, возьмите такие ингредиенты, как:

Сорняки, трава и ботва

Вода

Сахар — несколько ложек

Смешайте все эти ингредиенты и оставьте приготовленную смесь настаиваться на несколько дней, чтобы зеленый настой начал бродить.

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