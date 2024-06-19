Чим відвар з картоплі корисний для рослин на городі — як правильно його готувати

Господиня, яка варить картоплю. Фото: Desigusxpro

Деякі люди люблять пити воду, яка залишилася після варіння картоплі, оскільки вважають її неймовірно смачною і поживною. Та відвар з картоплі може стати корисним і на городі, адже ним можна ефективно підживити рослини.

Новини.LIVE розповідає, чим корисний відвар з картоплі на городі.

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Досвідчені городники стверджують, що картопляний відвар може стати чудовим добривом для рослин на городі, адже до його складу входить велика кількість азоту. Цей компонент зміцнює імунну систему культур і підтримує необхідний рівень води.

Варіння картоплі на плиті. Фото: MSN

А ось дефіцит калію може спровокувати активне скидання листя у період цвітіння і плодоношення. У такому випадку плоди формуються неправильно, квіти падають, а пагони виходять слабкими. Тому рослинам необхідний цей компонент.

Як правильно варити картоплю, щоб отримати відповідний відвар

Експерти кажуть, що найбільш корисним виходить добриво з картоплі в мундирі, адже до її складу входить найбільше необхідних для рослин компонентів. Щоб приготувати правильний відвар з картоплі, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Клубні картоплі

Чиста вода

Почистіть картоплю, поріжте її, залийте водою і варіть протягом 20-25 хвилин, а потім залиште охолонути і починайте підживлювати рослини. Але ні в якому разі не додавайте сіль до картоплі, адже вона дуже шкідлива не тільки для рослин, а й для мікрофлори ґрунту.

Людина, яка варить картоплю в каструлі. Фото: скриншот з YouTube

Як підживлювати рослини відваром з картоплі

Таким відваром необхідно підживлювати рослини один раз на сім-десять днів. Якщо ви помітили, що після цієї процедури в ґрунті з’явилися різні шкідники, а це цілком можливо, то внесіть в ґрунт препарати, які виготовлені на основі ґрунтових грибів.

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