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Ніколи не виливайте воду з картоплі — чим цей відвар корисний на городі

19 червня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чим відвар з картоплі корисний для рослин на городі — як правильно його готувати
Господиня, яка варить картоплю. Фото: Desigusxpro
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Деякі люди люблять пити воду, яка залишилася після варіння картоплі, оскільки вважають її неймовірно смачною і поживною. Та відвар з картоплі може стати корисним і на городі, адже ним можна ефективно підживити рослини.

Новини.LIVE розповідає, чим корисний відвар з картоплі на городі.

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Як картопляний відвар впливає на урожай

Досвідчені городники стверджують, що картопляний відвар може стати чудовим добривом для рослин на городі, адже до його складу входить велика кількість азоту. Цей компонент зміцнює імунну систему культур і підтримує необхідний рівень води.

Варка картофеля на плите
Варіння картоплі на плиті. Фото: MSN

А ось дефіцит калію може спровокувати активне скидання листя у період цвітіння і плодоношення. У такому випадку плоди формуються неправильно, квіти падають, а пагони виходять слабкими. Тому рослинам необхідний цей компонент.

Як правильно варити картоплю, щоб отримати відповідний відвар

Експерти кажуть, що найбільш корисним виходить добриво з картоплі в мундирі, адже до її складу входить найбільше необхідних для рослин компонентів. Щоб приготувати правильний відвар з картоплі, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Клубні картоплі
  • Чиста вода

Почистіть картоплю, поріжте її, залийте водою і варіть протягом 20-25 хвилин, а потім залиште охолонути і починайте підживлювати рослини. Але ні в якому разі не додавайте сіль до картоплі, адже вона дуже шкідлива не тільки для рослин, а й для мікрофлори ґрунту.

Человек, варящий картофель в кастрюле
Людина, яка варить картоплю в каструлі. Фото: скриншот з YouTube

Як підживлювати рослини відваром з картоплі

Таким відваром необхідно підживлювати рослини один раз на сім-десять днів. Якщо ви помітили, що після цієї процедури в ґрунті з’явилися різні шкідники, а це цілком можливо, то внесіть в ґрунт препарати, які виготовлені на основі ґрунтових грибів.

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