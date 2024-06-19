Чем отвар с картофеля полезен для растений на огороде — как правильно его готовить

Хозяйка, которая варит картошку. Фото: Desigusxpro

Некоторые люди любят пить воду, которая остается после варки картофеля, поскольку считают ее невероятно вкусной и питательной. Но отвар с картофеля может оказаться полезным и на огороде, ведь им можно эффективно подкормить растения.

Новини.LIVE рассказывает, чем полезен отвар с картофеля на огороде.

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Опытные огородники утверждают, что картофельный отвар может стать отличным удобрением для растений на огороде, ведь в его состав входит большое количество азота. Этот компонент укрепляет иммунную систему культур и поддерживает необходимый уровень воды.

Варка картофеля на плите. Фото: MSN

А вот дефицит калия может спровоцировать активный сброс листьев в период цветения и плодоношения. В таком случае плоды формируются неправильно, цветы падают, а побеги получаются слабыми. Поэтому растениям необходим этот компонент.

Как правильно варить картофель, чтобы получить соответствующий отвар

Эксперты говорят, что наиболее полезным получается удобрение из картофеля в мундире, ведь в его состав входит самые необходимые для растений компоненты. Чтобы приготовить правильный отвар из картофеля, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Клубни картофеля

Чистая вода

Почистите картофель, порежьте его, залейте водой и варите в течение 20-25 минут, а затем оставьте остыть и начинайте подкармливать растения. Но ни в коем случае не добавляйте соль в картофель, ведь она очень вредна не только для растений, но и для микрофлоры почвы.

Человек, который варит картофель в кастрюле. Фото: скриншот с YouTube

Как подкармливать растения отваром с картофеля

Таким отваром необходимо подкармливать растения один раз в семь-десять дней. Если вы заметили, что после этой процедуры в почве появились разные вредители, а это вполне возможно, то внесите в почву препараты, изготовленные на основе грибов.

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