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Защита от вредителей и болезней — какое дешевое удобрение подарит здоровье растениям

15 августа 2024 19:54
Анастасия Мироненко - Редактор
Как сода защитит огород от вредителей и болезней - четыре рецепта удобрения
Женщина поливает растения на огороде. Фото: freepik.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Это волшебное и дешевое средство, способное защитить различные растения от вредителей и болезней, можно найти на любой кухне. Речь идет о пищевой соде. Однако, чтобы превратить это вещество в ценное удобрение , следует знать некоторые секреты.

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Специалисты на странице Garden Ideas поделились четырьмя рецептами удобрений с содой для здоровья и цветения вашего сада и огорода.

Рецепт №1 Сода и вода

Этот самый простой рецепт поможет уберечь растения от мучнистой росы, плесени и пожелтения. Все, что вам нужно, это размешать 15 г пищевой соды в 10 л воды. Этой смесью следует опрыскивать растения.

Рецепт №2 Сода, уксус и сахар

Не пугайтесь, эта смесь совсем не агрессивна, а наоборот поможет растениям укорениться. Готовить удобрение следует следующим образом:

  • к 200 мл теплой воды добавить 1. ст. л. пищевой соды, 1. ст. л. сахара и несколько капель уксуса (примерно пол чайной ложки);
  • накрыть смесь крышкой и оставить бродить на 48 часов.

 

Какое простое и копеечное средство способно защитить огород и сад от вредителей и болезней
Женщина поливает огород. Фото: pexels.com

Рецепт №3 Сода и пиво

Чтобы листья растений были блестящими и зелеными, протирайте или опрыскивайте их смесью, состоящей из 15 г пищевой соды, 20 мл пива и 1 л воды.

Рецепт №4 Сода, уксус и соль

Он поможет вам против капустных червей и красных пауков. Используйте 56 г соды, 59 мл уксуса и 28 г соли на 15 л воды. После использования этого средства вы больше не беспокоитесь о вредителях и болезнях. Ваши овощи будут здоровыми, а листья — ярко-зелеными.

Используя силу природы, вы сможете поддерживать красоту и здоровье своего сада и получите богатый и сочный урожай без химического пестицида.

 

Раньше мы писали, какие сорняки способны повысить урожайность вдвое.

Напомним, мы рассказывали, чем сахар полезен в огороде и саду.

Также советуем вам узнать, как подкормить деревья летом, чтобы улучшить урожай осенью.

растения советы удобрения огород сад сода

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