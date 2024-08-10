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Терміново виправляйте помилку — що робити, якщо перегодували рослину на городі

10 серпня 2024 09:06
Катерина Волченко - Редактор
Що робити, якщо перегодували рослину — важливі кроки, поради дачникам
Процес внесення добрив під рослину. Фото: Pinterest
Катерина Волченко - Редактор

Під час підживлення рослин дуже важливо враховувати кількість внесених добрив, адже їхній дефіцит, як і надлишок, може погано вплинути на розвиток. А якщо вже сталося так, що ви "перегодували" рослини добривами, варто знати, як їх можна врятувати.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Якщо розвиток рослин на городі хороший і активний, але вони не зав’язуються впродовж тривалого часу, в результаті вони можуть піти в бадилля без плодів. Це може бути через те, що навесні або восени ви внесли надмірну кількість добрив, які містять азот.

До того ж, надлишок добрив під час підживлення може зробити тканини рослин більш ніжними, через що підвищується ризик розвитку захворювань. Тому щоб не зіпсувати врожай, треба якнайшвидше виправляти свою помилку.

Подкормка растений древесной золой
Підживлення рослин деревною золою. Фото: The Spruse

Що робити з надлишком добрив

Щоб повернути культурам зав’язь, полийте рослини водою з аміачною селітрою або сечовиною у співвідношенні однієї сірникової коробки на одне відро води. Розподіліть цю суміш і полийте нею від восьми до десяти городніх рослин.

Щоб збалансувати живлення, підживіть рослини суперфосфатом з розрахунку 30-60 грамів на один квадратний метр площі. Та перш, ніж це робити, замочіть суперфосфат у воді на декілька годин, а потім, регулярно перемішуючи, розподіліть його під рослинами.

Внесение удобрений под растения на огороде
Внесення добрив під рослини на городі. Фото: ExportersIndia

Якщо ви внесли занадто багато азоту, коли підживлювати суницю, перець або помідори, вмішайте в ґрунт свіжу тирсу або солому з розрахунку три-п’ять кілограмів на десять квадратних метрів. А якщо ви перебільшили з попелом, марганцівкою або іншими елементами, почніть частіше поливати город, щоб вода вимила надлишки з ґрунту.

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживлювати кабачки на городі в період плодоношення. 

Раніше ми розповідали про те, чим необхідно підживити моркву в серпні для рясного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, чим слід підживлювати огірки у спекотні дні.

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