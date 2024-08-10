Что делать, если перекормили растение — важные шаги, советы дачникам

Процесс внесения удобрений под растение. Фото: Pinterest

При подкормке растений очень важно учитывать количество внесенных удобрений, ведь их дефицит, как и избыток, может плохо повлиять на развитие. А если уж произошло так, что вы "перекормили" растения удобрениями, стоит знать, как их можно спасти.

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Если развитие растений на огороде хорошее и активное, но они не завязываются в течение длительного времени, в результате они могут пойти в ботву без плодов. Это может быть потому, что весной или осенью вы внесли чрезмерное количество удобрений, содержащих азот.

К тому же, избыток удобрений во время подкормки может сделать ткани растений более нежными, из-за чего повышается риск развития заболеваний. Поэтому, чтобы не испортить урожай, нужно как можно быстрее исправлять свою ошибку.

Подкормка растений древесной золой. Фото: The Spruse

Что делать с избытком удобрений

Чтобы вернуть культурам завязь, полейте растения водой с аммиачной селитрой или мочевиной в соотношении одной спичечной коробки на одно ведро воды. Распределите эту смесь и полейте ею от восьми до десяти огородных растений.

Чтобы сбалансировать питание, подпитайте растения суперфосфатом из расчета 30-60 грамм на один квадратный метр площади. Прежде, чем это делать, замочите суперфосфат в воде на несколько часов, а затем, регулярно перемешивая, распределите его под растениями.

Внесение удобрений под растения на огороде. Фото: ExportersIndia

Если вы внесли слишком много азота, когда подкармливаете землянику, перец или помидоры, вмешайте в грунт свежие опилки или солому из расчета три-пять килограмм на десять квадратных метров. А если вы преувеличили с пеплом, марганцовкой или другими элементами, начните почаще поливать огород, чтобы вода вымыла избытки из грунта.

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