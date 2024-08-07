Чим підживити кабачки під час цвітіння для великого врожаю — поради дачникам

Процес підживлення кабачків на городі. Фото: Pinterest

Кабачки — це рослини, які не потребують особливого догляду, однак, щоб розвиток цього овоча на городі був хорошим, його необхідно підживлювати. Якщо ви хочете, щоб врожай кабачків тішив вас аж до настання холодів, дізнайтеся, чим їх варто підгодувати під час цвітіння.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Підживлення кабачків під час цвітіння

Кабачки варто підживлювати весь період плодоношення, і робити це варто певними добривами. Якщо ви не хочете користуватися хімічними препаратами, пропонуємо вам використати звичайні домашні засоби.

Вирощені кабачки на городі. Фото: Pinterest

Хлібопекарські дріжджі

Цей засіб є вдома у кожної справжньої господині, яка любить пекти щось у духовці, і ним можна підгодовувати кабачки на городі. Щоб приготувати дієвий розчин, змішайте між собою такі інгредієнти, як:

Дріжджі — 100 грамів

Тепла вода — один літр

Цукор — одна столова ложка

Розведіть дріжджі у теплій воді, додайте цукор і залиште настоюватися в теплому місці на три-чотири години. На десять літрів води використовують одну склянку розчину, а один кущ кабачків потребує п’яти літрів.

Кропива

Щоб приготувати суміш з кропиви, покладіть трави без насіння у відро і залийте їх водою, залишивши на один-два тижні. Щойно ви побачили, що на настої немає піни, можете розвести один літр настою у десяти літрах води і поливати цим кабачки.

Підживлення кабачків на городі. Фото: скриншот з YouTube

Коров’як

Для приготування суміші залийте одну частину коров'ячого гною п’ятьма частинами води і залиште настоюватися на два тижні, час від часу помішуючи розчин. Поливайте кабачки одним літром настою на десять літрів води.

Деревна зола

Це мінеральне добриво збагачує ґрунт, покращуючи його структуру, адже до його складу входить приблизно 30 корисних компонентів. Для підживлення кабачків можете використовувати золу в сухому вигляді або у вигляді суміші.

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