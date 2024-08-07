Чем подкормить кабачки во время цветения для большого урожая — советы дачникам

Процесс подкормки кабачков на огороде. Фото: Pinterest

Кабачки — это растения, которые не нуждаются в особом уходе, однако, чтобы развитие этого овоща на огороде было хорошим, его необходимо подкармливать. Если вы хотите, чтобы урожай кабачков радовал вас вплоть до наступления холодов, узнайте, чем их следует подкормить во время цветения.

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Подкормка кабачков во время цветения

Кабачки следует подпитывать весь период плодоношения, и делать это следует определенными удобрениями. Если вы не хотите пользоваться химическими препаратами, предлагаем использовать обычные домашние средства.

Выращенные кабачки на огороде. Фото: Pinterest

Хлебопекарные дрожжи

Это средство дома у каждой настоящей хозяйки, которая любит печь что-то в духовке, и им можно подкармливать кабачки на огороде. Чтобы приготовить действенный раствор, смешайте между собой такие ингредиенты, как:

Дрожжи — 100 грамм

Теплая вода — один литр

Сахар — одна столовая ложка

Разведите дрожжи в теплой воде, добавьте сахар и оставьте настаиваться в теплом месте на три-четыре часа. На десять литров воды используют один стакан раствора, а один куст кабачков нуждается в пяти литрах.

Крапива

Чтобы приготовить смесь из крапивы, положите травы без семян в ведро и залейте их водой, оставив на одну-две недели. Как только вы увидели, что на настое нет пены, можете развести один литр настоя в десяти литрах воды и поливать этим кабачки.

Подкормка кабачков на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Коровяк

Для приготовления смеси залейте одну часть коровьего навоза пятью частями воды и оставьте настаиваться на две недели, время от времени помешивая раствор. Поливайте кабачки одним литром настоя на десять литров воды \.

Древесная зола

Это минеральное удобрение обогащает почву, улучшая его структуру, ведь в его состав входит примерно 30 полезных компонентов. Для подкормки кабачков можете использовать золу в сухом виде или в виде смеси.

Напомним, мы писали о том, как правильно поливать кабачки на огороде для улучшения урожая.

Раньше мы рассказывали о том, что категорически нельзя выращивать рядом с кабачками в огороде.

Также мы сообщали о том, какие сорта кабачков считаются самыми лучшими для выращивания.