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Як потрібно поливати кабачки, щоб не загубити врожай — важливі правила

25 липня 2024 03:14
Катерина Волченко - Редактор
Як правильно поливати кабачки на городі — що не можна робити, поради дачникам
Людина, яка поливає кабачки на городі. Фото: скриншот з YouTube
Катерина Волченко - Редактор

Кожен досвідчений дачник знає, що кабачки — це дуже простий і невибагливий овоч, який не потребує особливого догляду. Проте, його, як і будь-яку іншу рослину на городі, необхідно поливати, щоб потім зібрати гарний врожай, але робити це треба правильно.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Щоб кабачки дали рясний врожай, їх необхідно поливати, але робити це потрібно правильно. Якщо ви будете дотримуватися простих, але важливих правил поливу цієї культури, ви з легкістю виростите великі та міцні плоди.

Урожай спелых кабачков на огороде
Врожай стиглих кабачків на городі. Фото: Pinterest

Як треба поливати кабачки

Кабачки не люблять, коли їх поливають зверху, тому краще взяти теплу відстояну воду і літрову банку, щоб нею набирати воду і лити під коріння рослини. По-перше, листя залишиться сухим, а це означає, що воно не постраждає від опіків від сонця, а по-друге, за допомогою банки можна рівномірно розподілити об’єм води.

До того ж, так можна уникнути підмивання ґрунту і вимивання кореневої системи, як це може статися, якщо ви поливатиме рослини зверху за допомогою відра або лійки.

Полив кабачков под корневую систему
Полив кабачків під кореневу систему. Фото: скриншот з YouTube

Чого варто уникати при поливі кабачків

Досвідчені дачники категорично не рекомендують поливати кабачки зі шланга. Річ у тому, що коли ви качаєте воду з колонки або з колодязя, вона не встигає нагріватися, тому буде крижаною, а це дуже погано впливає на врожай.

До того ж, оскільки зі шланга вода йде під потужним напором, можна підмити коріння і, як наслідок, загубити рослину.

Полив растений на огороде со шланга
Полив рослин на городі зі шланга. Фото: Pinterest

Врешті-решт, якщо ви поливатимете кабачки зі шланга, тобто, вода потраплятиме на листя зверху, вони можуть вам цього не пробачити. Річ у тому, що листя вкриється великими плямами, які вказуватимуть на те, що мокре листя постраждало від сильного опіку.

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна вирощувати біля кабачків. 

Раніше ми розповідали про те, які сорти кабачків вважаються найкращими для вирощування. 

Також ми повідомляли про те, коли краще садити кабачки за місячним календарем. 

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