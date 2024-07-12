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Кабачки втрачають зав'язь — що "вбиває" овоч і як вирішити проблему

12 липня 2024 19:24
Катерина Волченко - Редактор
Чому кабачки втрачають зав'язь — причини і ефективні методи вирішення проблеми
Втрата зав'язі на кабачках. Фото: Epic Gardening
Катерина Волченко - Редактор

Інколи на деяких городніх культурах можна побачити відсутність зав’язі, через яку вони не дають плодів, наприклад, таке ж можна помітити час від часу і на кабачках. Щоб не втратити врожай, варто розуміти, від чого виникає ця проблема і як її вирішити.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Вершинна гниль

Якщо ви помітили ознаки цієї хвороби, зірвіть постраждалі плоди і приберіть їх з грядки, а самі рослини полийте теплою водою. Корисним буде підживити кабачки по листу кальцієвою селітрою у кількості 20 грамів препарату на десять літрів води. В жодному разі не лякайтеся, що можете зіпсувати плоди, адже препарат не є шкідливим для рослини.

Признак возникновения вершинной гнили на кабачках
Ознака виникнення вершинної гнилі на кабачках. Фото: Piedmont Master Gardeners

Надлишок вологи в ґрунті

Інколи зав’язь не кабачках може бути відсутньою через надмірний рівень вологи, якщо ви регулярно їх поливаєте і не даєте землі можливості висихати. Тому скоротіть кількість поливу цієї рослини, щоб вона знову почала зав’язуватися.

Борошниста роса

Якщо листя кабачків покрилися плямами білого кольору, це вказує саме на цю хворобу. Щоб її позбутися, обробіть рослини препаратом "Тіовіт Джет" або колоїдною сіркою. Але обов’язково робіть це не в спеку, інакше листя можуть отримати опіки.

Мучнистая роса на кабачковом листе
Борошниста роса на кабачковому листі. Фото: Alamy

Дефіцит азоту, бору, молібдену і фосфору

У такому випадку підживіть рослини комплексним добривом, до складу якого входять мікроелементи. Дешевим варіантом буде використання деревної золи.

Велика загущеність посадки

Інколи буває так, що кабачки мають дуже загущені посадки, тому експерти радять садити їх на відстані десь один метр між рослинами. Можете також посадити і кущові сорти, якщо у вас невелика ділянка, але в такому випадку залишайте не менше 50 сантиметрів між рослинами.

Нагадаємо, ми писали про те, який сорт кабачків краще обрати для вирощування на дачі. 

Раніше ми розповідали про те, чому плодові дерева в саду втрачають зав’язь і як це виправити. 

Також ми повідомляли про те, чому з кавунів падає зав’язь і як вирішити цю проблему.

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