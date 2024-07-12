Почему кабачки теряют завязь — причины и эффективные методы решения проблемы

Потеря завязи на кабачках. Фото: Epic Gardening

Иногда на некоторых огородных культурах можно увидеть отсутствие завязи, из-за которой они не дают плодов, например, такое же можно заметить время от времени и на кабачках. Чтобы не потерять урожай, следует понимать, от чего возникает эта проблема и как ее решить.

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Вершинная гниль

Если вы заметили признаки этой болезни, сорвите пострадавшие плоды и уберите их с грядки, а сами растения полейте теплой водой. Полезным будет подкормить кабачки по листу кальциевой селитрой в количестве 20 грамм препарата на десять литров воды. Ни в коем случае не пугайтесь, что можете испортить плоды, ведь препарат не вреден для растения.

Признак возникновения вершинной гнили на кабачках. Фото: Piedmont Master Gardeners

Избыток влаги в почве

Иногда завязь на кабачках может отсутствовать из-за чрезмерного уровня влаги, если вы регулярно их поливаете и не даете земле возможности высыхать. Поэтому сократите количество полива этого растения, чтобы оно снова начало завязываться.

Мучнистая роса

Если листья кабачков покрылись пятнами белого цвета, это указывает именно на эту болезнь. Чтобы от нее избавиться, обработайте растения препаратом "Тиовит Джет" или коллоидной серой. Но обязательно делайте это не в жару, иначе листья могут получить ожоги.

Мучнистая роса на кабачковом листе. Фото: Alamy

Дефицит азота, бора, молибдена и фосфора

В таком случае подпитайте растения комплексным удобрением, в состав которого входят микроэлементы. Дешевым вариантом будет использование древесной золы.

Большая загущенность посадки

Иногда бывает так, что кабачки имеют очень загущенные посадки, поэтому эксперты советуют сажать их на расстоянии около одного метра между растениями. Можете также посадить и кустовые сорта, если у вас небольшой участок, но в таком случае оставляйте не менее 50 сантиметров между растениями.

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