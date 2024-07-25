Как правильно поливать кабачки на огороде — что нельзя делать, советы дачникам

Как нужно поливать кабачки, чтобы не потерять урожай — важные правила
Каждый опытный дачник знает, что кабачки — это очень простой и неприхотливый овощ, не требующий особенного ухода. Однако, его, как и любое другое растение на огороде, необходимо поливать, чтобы потом собрать хороший урожай, но делать это нужно правильно.
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Чтобы кабачки дали обильный урожай, их нужно поливать, но делать это надно правильно. Если вы будете соблюдать простые, но важные правила полива этой культуры, вы с легкостью вырастите большие и крепкие плоды.
Как надо поливать кабачки
Кабачки не любят, когда их поливают сверху, поэтому лучше взять теплую отстоявшуюся воду и литровую банку, чтобы ею набирать воду и лить под корни растения. Во-первых, листья останутся сухими, а это значит, что они не пострадают от ожогов от солнца, а во-вторых, с помощью банки можно равномерно распределить объем воды.
К тому же, так можно избежать подмывания почвы и вымывания корневой системы, как это может произойти, если вы будете поливать растения сверху с помощью ведра или лейки.
Чего следует избегать при поливе кабачков
Опытные дачники категорически не рекомендуют поливать кабачки со шланга. Дело в том, что когда вы качаете воду из колонки или колодца, она не успевает нагреваться, поэтому будет ледяной, а это очень плохо влияет на урожай.
К тому же, поскольку со шланга вода идет под мощным напором, можно подмыть корни и, как следствие, потерять растение.
В конце концов, если вы будете поливать кабачки со шланга, то есть, вода будет попадать на листья сверху, они могут вам этого не простить. Дело в том, что листья покроются большими пятнами, которые будут указывать на то, что мокрые листья пострадали от сильного ожога.
Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя выращивать возле кабачков.
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