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Как нужно поливать кабачки, чтобы не потерять урожай — важные правила

25 июля 2024 03:14
Екатерина Волченко - Редактор
Как правильно поливать кабачки на огороде — что нельзя делать, советы дачникам
Человек, поливающий кабачки на огороде. Фото: скриншот с YouTube
Екатерина Волченко - Редактор

Каждый опытный дачник знает, что кабачки — это очень простой и неприхотливый овощ, не требующий особенного ухода. Однако, его, как и любое другое растение на огороде, необходимо поливать, чтобы потом собрать хороший урожай, но делать это нужно правильно.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Чтобы кабачки дали обильный урожай, их нужно поливать, но делать это надно правильно. Если вы будете соблюдать простые, но важные правила полива этой культуры, вы с легкостью вырастите большие и крепкие плоды.

Урожай спелых кабачков на огороде
Урожай спелых кабачков на огороде. Фото: Pinterest

Как надо поливать кабачки

Кабачки не любят, когда их поливают сверху, поэтому лучше взять теплую отстоявшуюся воду и литровую банку, чтобы ею набирать воду и лить под корни растения. Во-первых, листья останутся сухими, а это значит, что они не пострадают от ожогов от солнца, а во-вторых, с помощью банки можно равномерно распределить объем воды.

К тому же, так можно избежать подмывания почвы и вымывания корневой системы, как это может произойти, если вы будете поливать растения сверху с помощью ведра или лейки.

Полив кабачков под корневую систему.
Полив кабачков под корневую систему. Фото: скриншот с YouTube

Чего следует избегать при поливе кабачков

Опытные дачники категорически не рекомендуют поливать кабачки со шланга. Дело в том, что когда вы качаете воду из колонки или колодца, она не успевает нагреваться, поэтому будет ледяной, а это очень плохо влияет на урожай.

К тому же, поскольку со шланга вода идет под мощным напором, можно подмыть корни и, как следствие, потерять растение.

Полив растений на огороде со шланга
Полив растений на огороде со шланга. Фото: Pinterest

В конце концов, если вы будете поливать кабачки со шланга, то есть, вода будет попадать на листья сверху, они могут вам этого не простить. Дело в том, что листья покроются большими пятнами, которые будут указывать на то, что мокрые листья пострадали от сильного ожога.

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя выращивать возле кабачков.

Раньше мы рассказывали о том, какие сорта кабачков считаются самыми лучшими для выращивания.

Также мы сообщали о том, когда лучше сажать кабачки по лунному календарю.

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