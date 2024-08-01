Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Хто така капустяна блішка і як захистити рослини від цього шкідника — дієві поради arrow

Хто така капустяна блішка і як захистити рослини від цього шкідника — дієві поради

1 серпня 2024 04:03
Катерина Волченко - Редактор
Як раз і назавжди знищити капустяну блішку на городі — ефективні методи боротьби зі шкідником
Капустяна блішка у наближеному вигляді. Фото: Decorexpro
Катерина Волченко - Редактор

Присутність шкідників на городі — це найпоширеніша проблема у дачників, адже вони здатні не тільки псувати рослини, а й знищувати цілий урожай. Одним з таких шкідників є капустяна блішка, від якої треба терміново позбавлятися, якщо вона псує ваші культури на городі.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Хто така капустяна блішка

Капустяна блішка — це комаха із сімейства жуків-листоїдів і підродини земляних блішок. В Україні цих шкідників налічується понад 150 різних видів. Ці комахи вражають рослини на всіх етапах їхнього розвитку, тому з ними треба якомога швидше і ефективніше боротися. Та якщо знати дієві методи, можна позбутися блішки раз і назавжди.

Внешний вид капустной блошки
Зовнішній вигляд капустяної блішки. Фото: Epic Gardening

Як можна позбутися капустяної блішки

Існує декілька ефективних методів, які допомагають захистити рослини на городі та знищити капустяну блішку. Якщо ви будете користуватися цими способами, то дуже швидко забудете про існування цього шкідника на своєму городі.

Процесс опрыскивания растений на огороде
Процес обприскування рослин на городі. Фото: Rural Sprout

Позбутися капустяної блішки на городі можна такими методами, як:

  • Використання хімічних препаратів, а саме — інсектицидів, які можна купити у звичайній аптеці
  • Біологічні методи, а саме — використання сонечка або золотоочки, які їдять дорослих комах та їхніх личинок
  • Фізичні методи, а саме — використання ультрафіолету або низьких температур у боротьбі з личинками капустяних блішок
  • Агротехнічні методи, а саме — зривання бур’янів, розпушування ґрунту та проріджування посадок, щоб не дати комахам розмножуватися
  • Народні методи, а саме — обприскування капусти цибулею, полином і часником, до складу яких входять ефірні олії, що відлякують капустяну блішку

Нагадаємо, ми писали про те, як можна раз і назавжди позбутися повстяного кліща на винограді. 

Раніше ми розповідали про те, хто така самшитова вогнівка та як ефективно її позбутися на городі. 

Також ми повідомляли про те, як можна ефективно знищити білокрилку на капусті.

поради город шкідники капустяна блішка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:29 В Одесі стає свіжіше — синоптики дали прогноз погоди на завтра

05:22 Син викинув тіло матері у валізі в парку — чому суд не став його ув'язнювати

05:02 Літо майже все — чи встигли львів'яни відпочити

04:59 В ОП прокоментували інформацію про прибуття винищувачів F-16 в Україну

04:34 Неможлива річ виявилася можливою — у Литві підтвердили, що F-16 вже в Україні

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

04:30 Обмежено придатні — що говорить закон про ВЛК для цієї категорії

04:29 Надзвичайний рівень небезпеки — синоптики застерегли про примхи спеки в перший день серпня

04:26 У Польщі український мікроавтобус потрапив під вантажівку — скільки людей постраждало

Оновлено

03:54 Повторна тривога в Києві та області — де виявили ударний дрон

Оновлено

03:37 Сильні вибухи в Київській області — в ОВА заявили про чергову атаку безпілотників

05:29 В Одесі стає свіжіше — синоптики дали прогноз погоди на завтра

05:22 Син викинув тіло матері у валізі в парку — чому суд не став його ув'язнювати

05:02 Літо майже все — чи встигли львів'яни відпочити

04:59 В ОП прокоментували інформацію про прибуття винищувачів F-16 в Україну

04:34 Неможлива річ виявилася можливою — у Литві підтвердили, що F-16 вже в Україні

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

04:30 Обмежено придатні — що говорить закон про ВЛК для цієї категорії

04:29 Надзвичайний рівень небезпеки — синоптики застерегли про примхи спеки в перший день серпня

04:26 У Польщі український мікроавтобус потрапив під вантажівку — скільки людей постраждало

Оновлено

03:54 Повторна тривога в Києві та області — де виявили ударний дрон

Оновлено

03:37 Сильні вибухи в Київській області — в ОВА заявили про чергову атаку безпілотників

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

29 липня 2024

18:43 Відпочинок в Одесі 2024 — скільки коштує тиждень біля моря

05:24 Ціни на оренду в Україні — як у Львові змінилась вартість житла наприкінці липня

Text

23:29 Нардеп пояснив, чому в сесійній залі парламенту працюють кондиціонери

Text

22:55 Вітренко пояснив, чому нові аварії у київському метро неминучі

Text

21:51 У Києві збільшили компенсацію за генератори — Бахматов пояснив важливі нюанси

Text

20:07 Вітренко назвав причину затоплення тунелів метро у Києві і вказав на винних

Text

18:40 Сазонов пояснив наслідки пітримки українцями ухилянтів від мобілізації

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Text

18:05 Смерть полоненого "азовця" в СІЗО Росії та заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

18:03 Борги за комуналку стрімко зросли — експерт назвав суму, яку винні українці

Text

16:07 Військовий Сазонов спрогнозував, коли можливі переговори з Росією

Text

14:53 Нардеп заявив, що в одній області України зафіксували порушення у відключеннях світла — яка причина

Text

13:04 Нові версії вбивства Фаріон та потужний наліт дронів — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом