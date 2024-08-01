Як раз і назавжди знищити капустяну блішку на городі — ефективні методи боротьби зі шкідником

Капустяна блішка у наближеному вигляді. Фото: Decorexpro

Присутність шкідників на городі — це найпоширеніша проблема у дачників, адже вони здатні не тільки псувати рослини, а й знищувати цілий урожай. Одним з таких шкідників є капустяна блішка, від якої треба терміново позбавлятися, якщо вона псує ваші культури на городі.

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Хто така капустяна блішка

Капустяна блішка — це комаха із сімейства жуків-листоїдів і підродини земляних блішок. В Україні цих шкідників налічується понад 150 різних видів. Ці комахи вражають рослини на всіх етапах їхнього розвитку, тому з ними треба якомога швидше і ефективніше боротися. Та якщо знати дієві методи, можна позбутися блішки раз і назавжди.

Зовнішній вигляд капустяної блішки. Фото: Epic Gardening

Як можна позбутися капустяної блішки

Існує декілька ефективних методів, які допомагають захистити рослини на городі та знищити капустяну блішку. Якщо ви будете користуватися цими способами, то дуже швидко забудете про існування цього шкідника на своєму городі.

Процес обприскування рослин на городі. Фото: Rural Sprout

Позбутися капустяної блішки на городі можна такими методами, як:

Використання хімічних препаратів, а саме — інсектицидів, які можна купити у звичайній аптеці

Біологічні методи, а саме — використання сонечка або золотоочки, які їдять дорослих комах та їхніх личинок

Фізичні методи, а саме — використання ультрафіолету або низьких температур у боротьбі з личинками капустяних блішок

Агротехнічні методи, а саме — зривання бур’янів, розпушування ґрунту та проріджування посадок, щоб не дати комахам розмножуватися

Народні методи, а саме — обприскування капусти цибулею, полином і часником, до складу яких входять ефірні олії, що відлякують капустяну блішку

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