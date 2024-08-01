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Кто такая капустная блошка и как защитить растения от этого вредителя — действенные советы

1 августа 2024 04:03
Екатерина Волченко - Редактор
Как раз и навсегда уничтожить капустную блошку на огороде — эффективные методы борьбы с вредителем
Капустная блошка в приближенном виде. Фото: Decorexpro
Екатерина Волченко - Редактор

Присутствие вредителей на огороде — это самая распространенная проблема у дачников, ведь они способны не только портить растения, но и уничтожать целый урожай. Одним из таких вредителей является капустная блошка, от которой нужно срочно избавляться, если она портит ваши культуры на огороде.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Кто такая капустная блошка

Капустная блошка — это насекомое из семейства жуков-листоедов и подсемейства земляных блошек. В Украине этих вредителей насчитывается более 150 различных видов. Эти насекомые поражают растения на всех этапах их развития, поэтому с ними нужно как можно быстрее и эффективнее бороться. А если знать действенные методы, можно избавиться от блошки раз и навсегда.

Внешний вид капустной блошки
Внешний вид капустной блошки. Фото: Epic Gardening

Как избавиться от капустной блошки

Существует несколько эффективных методов, которые помогают защитить растения на огороде и уничтожить капустную блошку. Если вы будете пользоваться этими способами, то очень быстро забудете о существовании этого вредителя на своем огороде.

Процесс опрыскивания растений на огороде
Процесс опрыскивания растений на огороде. Фото: Rural Sprout

Избавиться от капустной блошки на огороде можно такими методами, как:

  • Использование химических препаратов, а именно — инсектицидов, которые можно купить в обычной аптеке
  • Биологические методы, а именно — использование божьей коровки или золотоглазки, которые едят взрослых насекомых и их личинок
  • Физические методы, а именно — использование ультрафиолета или низких температур в борьбе с личинками капустных блошек
  • Агротехнические методы, а именно — срывание сорняков, рыхление почвы и прореживание посадок, чтобы не дать размножаться насекомым
  • Народные методы, а именно — опрыскивание капусты луком, полынью и чесноком, в состав которых входят эфирные масла, отпугивающие капустную блошку.

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