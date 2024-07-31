Що посадити на городі в серпні — список зелені, овочів і квітів

Дачник, який садить рослини на городі. Фото: Pinterest

Серпень — це зазвичай сезон збору врожаю, але деякі рослини, все ж таки, можна посадити в останній літній місяць. Якщо ви хочете встигнути до холодів зібрати більше врожаю, варто знати, які зелені культури, овочі та квіти можна посіяти на своєму городі наприкінці літа.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Зелені культури

Зазвичай зелень досягає максимальних розмірів у липні, але якщо ви хочете і далі насолоджуватися цими культурами, можете сміливо посіяти деякі рослини. Йдеться про таку зелень, як:

Цибуля на перо

Кріп, який варто садити кожні три тижні

Лист салату, який варто поливати в спеку

Шпинат, який можна сіяти кожні три тижні

Петрушка, яка може набратися сил до настання холодів на вулиці

Рукола, яка швидко зріє

Людина, яка садить зелень. Фото: Freepik

Овочеві культури

Серед овочів є ті, які відрізняються швидкістю дозрівання і чудово підходять для посіву в другій половині літа. Досвідчені дачники рекомендують посадити в серпні такі овочі, як:

Редис, який варто сіяти на початку серпня

Ранні сорти огірків, які ростуть аж до настання заморозків

Ранньостиглі сорти капусти, зокрема, брюссельська, білокачанна, цвітна і кольрабі

Ріпа, яку варто сіяти в першій половині місяця

Горох, який починає достигати наприкінці вересня

Спаржева квасоля, яка має коротший період вегетації

Морква

Буряк

Дачниця, яка садить овочі. Фото: Freepik

Квіти

В останній літній місяць можна посадити і деякі квіти, які прикрашатимуть ваш сад до самих холодів. Це можуть бути такі квіти, як:

Китайська гвоздика

Дворічні флокси

Мальви

Садова ромашка

Дельфініум

Рудбекія

Маргаритки

Клематиси

Півонії

Іриси

Лілії

Конвалії

Примули

Чоловік, який садить квіти в саду. Фото: Alamy

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини на городі варто підживити у серпні.

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