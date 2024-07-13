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Чому потрібно обрізати малину влітку — як правильно це робити

13 липня 2024 00:33
Катерина Волченко - Редактор
Як правильно обрізати малину влітку — навіщо це потрібно
Дачниця, яка обрізає малиновий кущ на городі. Фото: Gazeta
Катерина Волченко - Редактор

Будь-яка рослина на городі потребує ретельного догляду, щоб "віддячити" своїм господарям рясним урожаєм. Наприклад, малину влітку потрібно правильно обрізати, щоб вона добре родила і порадувала смачненькими сезонними ягодами.

Про те, як її правильно обрізати, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Навіщо обрізати малину влітку

Експерти наголошують, що обрізку малини в літній сезон року роблять з метою профілактики. Це потрібно для того, щоб на кущі не було занадто багато листя та він не витрачав енергію на нові пагони. Якщо високий рівень вологи, малина може постраждати від грибкової хвороби, тому обрізавши кущ, можна забезпечити їй доступ до сонячних променів.

Большой куст малины на огороде
Великий кущ малини на городі. Фото: Pinterest

Коли варто обрізати малину влітку

Досвідчені городники рекомендують обрізати кущ цієї ягоди в липні, коли він вже дає урожай. 

Як правильно обрізати малину влітку

Важливо обрізати ті гілки, які захворіли або пошкодилися, щоб надати новим пагонам можливість рости і завадити розвитку хвороб. Також варто обрізати і молоді гілочки в нижній частині рослини, причому, робити це потрібно біля самої основи. 

Процедура обрезки малинового куста
Процедура обрізки малинового куща. Фото: Hornbach

До того ж, обрізати малину потрібно для того, щоб прорідити кущ, надаючи йому необхідне освітлення і вентиляцію і, тим самим, не дати грибковим захворюванням розвиватися. Робити це варто і для того, щоб правильно сформувати кущ, надавши йому красивого вигляду.

Тому правильно обрізавши малину, можна покращити її ріст і забезпечити себе небувалим урожаєм ягід у майбутньому. До слова, робити це краще спеціальними інструментами, щоб не пошкодити кущ.

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити малину в липні для рясного урожаю. 

Раніше ми розповідали про те, чим категорично не можна підживлювати малину. 

Також ми повідомляли про те, що ні в якому разі не можна садити поруч із малиновим кущем. 

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