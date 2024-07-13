Как правильно обрезать малину летом — зачем это нужно

Дачница, которая обрезает малиновый куст на огороде. Фото: Gazeta

Любое растение на огороде нуждается в тщательном уходе, чтобы "отблагодарить" своих хозяев обильным урожаем. К примеру, малину летом нужно правильно обрезать, чтобы она хорошо плодоносила и порадовала вкусненькими сезонными ягодами.

О том, как ее правильно обрезать, читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Зачем обрезать малину летом

Эксперты отмечают, что обрезку малины в летний сезон года делают с целью профилактики. Это нужно для того, чтобы на кусте не было слишком много листьев и он не тратил энергию на новые побеги. Если высокий уровень влаги, малина может пострадать от грибковой болезни, поэтому, обрезав куст, можно обеспечить ей доступ к солнечным лучам.

Большой куст малины на огороде. Фото: Pinterest

Когда следует обрезать малину летом

Опытные огородники рекомендуют обрезать куст этой ягоды в июле, когда он уже дает урожай.

Как правильно обрезать малину летом

Важно обрезать те ветки, которые заболели или повредились, чтобы предоставить новым побегам возможность расти и помешать развитию болезней. Также следует обрезать и молодые веточки в нижней части растения, причем, делать это нужно у самого основания.

Процедура обрезки малинового куста. Фото: Hornbach

К тому же, обрезать малину нужно для того, чтобы проредить куст, придавая ему необходимое освещение и вентиляцию и, тем самым, не дать грибковым заболеваниям развиваться. Делать это следует и для того, чтобы правильно сформировать куст, придав ему красивый вид.

Поэтому правильно обрезав малину, можно улучшить ее рост и обеспечить себя небывалым урожаем ягод в будущем. Кстати, делать это лучше специальными инструментами, чтобы не повредить куст.

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить малину в июле для обильного урожая.

Раньше мы рассказывали о том, чем категорически нельзя подкармливать малину.

Также мы сообщали о том, что ни в коем случае нельзя сажать рядом с малиновым кустом.