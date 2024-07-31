Что посадить на огороде в августе — список зелени, овощей и цветов

Огородные работы в августе 2024 — что можно посадить в последний летний месяц
Август — это обычно сезон сбора урожая, но некоторые растения все же можно посадить в последний летний месяц. Если вы хотите успеть до холодов собрать больше урожая, следует знать, какие зеленые культуры, овощи и цветы можно посеять на своем огороде в конце лета.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Какие растения подходят для посадки в августе
Зеленые культуры
Обычно зелень достигает максимальных размеров в июле, но если вы хотите и дальше наслаждаться этими культурами, можете смело посеять некоторые растения. Речь идет о такой зелени, как:
- Лук на перо
- Укроп, который следует сажать каждые три недели
- Лист салата, который следует поливать в жару
- Шпинат, который можно сеять каждые три недели
- Петрушка, которая может набраться сил до наступления холодов на улице
- Рукола, которая быстро зреет
Овощные культуры
Среди овощей есть те, которые отличаются скоростью созревания и отлично подходят для посева во второй половине лета. Опытные дачники рекомендуют посадить в августе такие овощи, как:
- Редис, который следует сеять в начале августа
- Ранние сорта огурцов, которые растут вплоть до наступления заморозков
- Раннеспелые сорта капусты, в частности, брюссельская, белокочанная, цветная и кольраби
- Репа, которую следует сеять в первой половине месяца
- Горох, который начинает созревать в конце сентября
- Спаржевая фасоль, имеющая более короткий период вегетации
- Морковь
- Свекла
Цветы
В последний летний месяц можно посадить и некоторые цветы, которые будут украшать ваш сад до самых холодов. Это могут быть такие цветы, как:
- Китайская гвоздика
- Двухлетние флоксы
- Мальвы
- Садовая ромашка
- Дельфиниум
- Рудбекия
- Маргаритки
- Клематисы
- Пионы
- Ирисы
- Лилии
- Ландыши
- Примулы
Напомним, мы писали о том, какие растения на огороде следует подкормить в августе.
Раньше мы рассказывали о том, что нельзя сажать на грядках, где росли огурцы.
Также мы сообщали о том, зачем обрезать малиновые кусты в летний сезон года.
Читайте Новини.LIVE!