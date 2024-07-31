Что посадить на огороде в августе — список зелени, овощей и цветов

Дачник, сажающий растения на огороде. Фото: Pinterest

Август — это обычно сезон сбора урожая, но некоторые растения все же можно посадить в последний летний месяц. Если вы хотите успеть до холодов собрать больше урожая, следует знать, какие зеленые культуры, овощи и цветы можно посеять на своем огороде в конце лета.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Зеленые культуры

Обычно зелень достигает максимальных размеров в июле, но если вы хотите и дальше наслаждаться этими культурами, можете смело посеять некоторые растения. Речь идет о такой зелени, как:

Лук на перо

Укроп, который следует сажать каждые три недели

Лист салата, который следует поливать в жару

Шпинат, который можно сеять каждые три недели

Петрушка, которая может набраться сил до наступления холодов на улице

Рукола, которая быстро зреет

Человек, сажающий зелень. Фото: Freepik

Овощные культуры

Среди овощей есть те, которые отличаются скоростью созревания и отлично подходят для посева во второй половине лета. Опытные дачники рекомендуют посадить в августе такие овощи, как:

Редис, который следует сеять в начале августа

Ранние сорта огурцов, которые растут вплоть до наступления заморозков

Раннеспелые сорта капусты, в частности, брюссельская, белокочанная, цветная и кольраби

Репа, которую следует сеять в первой половине месяца

Горох, который начинает созревать в конце сентября

Спаржевая фасоль, имеющая более короткий период вегетации

Морковь

Свекла

Дачница, сажающая овощи. Фото: Freepik

Цветы

В последний летний месяц можно посадить и некоторые цветы, которые будут украшать ваш сад до самых холодов. Это могут быть такие цветы, как:

Китайская гвоздика

Двухлетние флоксы

Мальвы

Садовая ромашка

Дельфиниум

Рудбекия

Маргаритки

Клематисы

Пионы

Ирисы

Лилии

Ландыши

Примулы

Человек, садящий цветы в саду. Фото: Alamy

Напомним, мы писали о том, какие растения на огороде следует подкормить в августе.

Раньше мы рассказывали о том, что нельзя сажать на грядках, где росли огурцы.

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