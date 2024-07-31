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Огородные работы в августе 2024 — что можно посадить в последний летний месяц

31 июля 2024 09:12
Екатерина Волченко - Редактор
Что посадить на огороде в августе — список зелени, овощей и цветов
Дачник, сажающий растения на огороде. Фото: Pinterest
Екатерина Волченко - Редактор

Август — это обычно сезон сбора урожая, но некоторые растения все же можно посадить в последний летний месяц. Если вы хотите успеть до холодов собрать больше урожая, следует знать, какие зеленые культуры, овощи и цветы можно посеять на своем огороде в конце лета.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Зеленые культуры

Обычно зелень достигает максимальных размеров в июле, но если вы хотите и дальше наслаждаться этими культурами, можете смело посеять некоторые растения. Речь идет о такой зелени, как:

  • Лук на перо
  • Укроп, который следует сажать каждые три недели
  • Лист салата, который следует поливать в жару
  • Шпинат, который можно сеять каждые три недели
  • Петрушка, которая может набраться сил до наступления холодов на улице
  • Рукола, которая быстро зреет
Человек, сажающий зелень
Человек, сажающий зелень. Фото: Freepik

Овощные культуры

Среди овощей есть те, которые отличаются скоростью созревания и отлично подходят для посева во второй половине лета. Опытные дачники рекомендуют посадить в августе такие овощи, как:

  • Редис, который следует сеять в начале августа
  • Ранние сорта огурцов, которые растут вплоть до наступления заморозков
  • Раннеспелые сорта капусты, в частности, брюссельская, белокочанная, цветная и кольраби
  • Репа, которую следует сеять в первой половине месяца
  • Горох, который начинает созревать в конце сентября
  • Спаржевая фасоль, имеющая более короткий период вегетации
  • Морковь
  • Свекла
Дачница, сажающая овощи.
Дачница, сажающая овощи. Фото: Freepik

Цветы

В последний летний месяц можно посадить и некоторые цветы, которые будут украшать ваш сад до самых холодов. Это могут быть такие цветы, как:

  • Китайская гвоздика
  • Двухлетние флоксы
  • Мальвы
  • Садовая ромашка
  • Дельфиниум
  • Рудбекия
  • Маргаритки
  • Клематисы
  • Пионы
  • Ирисы
  • Лилии
  • Ландыши
  • Примулы
Мужчина, садящий цветы в саду.
Человек, садящий цветы в саду. Фото: Alamy

Напомним, мы писали о том, какие растения на огороде следует подкормить в августе.

Раньше мы рассказывали о том, что нельзя сажать на грядках, где росли огурцы.

Также мы сообщали о том, зачем обрезать малиновые кусты в летний сезон года.

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