Що робити на городі та в саду у серпні 2024 — список корисних і важливих робіт

Жінка працює на городі. Фото: freepik.com

Серпень — відповідальний місяць для садівників та городників. Адже у цей період необхідно встигнути вчасно зібрати дозрілий врожай, доглянути за рослинами, які готуються плодоносити, а інші — підготувати до зимівлі, захистити сад та город від шкідників.

Щоб не забути про найважливіші роботи в саду та городі у серпні 2024 року, Новини.LIVE підготував корисний список.

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Полив, підживлення та прополювання

В останній місяць літа сонце все ще пече, висушуючи ґрунти й залишаючи рослини без вологи. Тому важливо не забувати про вчасний полив. Найкраще зволожувати рослини вранці до 10 ранку або ввечері після 16:00. Вода у жодному разі не має бути холодною.

Також важливо забезпечити рослини корисними речовинами, тому не забувайте про підживлення.

І звичайно, більшість бур'янів шкодять садовим та городнім культурам, забираючи у них територію, вологу та корисні речовини. Тому при появі дикорослої рослинності ділянку необхідно прополювати.

Жінка працює на городі. Фото: freepik.com

Збір врожаю

Нині саме час пожинати те, що посіяли:

збирайте кабачки, коли вони ще молоді, щоб стимулювати їхнє зростання;

збирайте буряки, горох, квасолю і т. д., як тільки вони будуть готові;

трави також потрібно активно збирати, вони швидше зростають у літні місяці. Висушіть і заморозьте їх на холодніші місяці;

зберіть часник, цибулю, коли верхівки почнуть нахилятися;

проріджуйте плоди на фруктових деревах, щоб отримати здоровіший урожай;

захищайте фрукти від птахів та інших тварин, накриваючи плоди, що ростуть, сіткою або сіткою.

Мало чекати, поки кущики помідорів порадують вас плодами. Щоб забезпечити постійний приплив томатів, підживлюйте їх органічним томатним "кормом".

Не забувайте прищипувати бічні пагони у томатів і обривати все листя до цвітіння, щоб збільшити приплив поживних речовин до плодів.

Дівчина працює в саду. Фото: freepik.com

Щоб огірки потішили вас щедрим врожаєм. Їм також необхідний догляд. Коли огірки почнуть рости, направте вгору стебла і встановіть кілки для додаткової опори.

Раніше ми розповідали, чим можна підживити огірки, щоб утворювалася зав'язь, а пустоцвітів було мінімум.

Догляд за квітами у саду — як зберегти квітучість аж до заморозків

Щоб ваш сад квітнув аж до заморозків, необхідно у серпні обов'язково провести такі роботи:

обрізка підвісних кошиків для стимуляції росту;

обрізка бордюрних рослин та багаторічників;

обрізка літніх кущів після цвітіння;

видалення бічних пагонів у гліцинії;

підживлення спеціальними добривами;

збір та сушіння лаванди;

полив квітів (краще робити це в сутінках, щоб волога довше зберігалася у землі).

Варто додати, що ближче до кінця серпня вже можна висаджувати осінні цибулинні у бордюри та горщики.

Догляд за квітами у саду. Фото: freepik.com

Зелений газон на вашій присадибній ділянці

Газони також потребують догляду та підживлення, щоб вони виглядали пишними та зеленими:

поливайте у суху погоду (найкраще робити вечірній полив);

вчасно підстригайте.

Боротьба з хворобами та шкідниками

У цей період шкідники надзвичайно активні, тому подбайте про натуральні засоби, якими можна їх відлякати та захистити свій врожай.

Якщо помітили на рослинах хворе листя, терміново видаляйте його та утилізуйте, щоб запобігти подальшому поширенню.

Не викидайте хворе листя в компостний кошик і не використовуйте як мульчу, адже так можна заразити рослину.

Раніше ми розповідали, я кі садові та городні культури необхідно підживити у серпні.

Нагадаємо, ми писали, які садові та городні рослини можна садити у відкритий ґрунт у серпні.

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