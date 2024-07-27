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Какие полезные огородные и садовые работы провести в августе — советы дачникам

27 июля 2024 06:55
Анастасия Мироненко - Редактор
Что делать на огороде и в саду в августе 2024 — список полезных и важных работ
Женщина работает в огороде. Фото: freepik.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Август — ответственный месяц для садоводов и огородников. Ведь в этот период необходимо успеть вовремя собрать созревший урожай, присмотреть за готовящимися плодоносить растениями, а другие — подготовить к зимовке, защитить сад и огород от вредителей.

Чтобы не забыть о самых важных работах в саду и огороде в августе 2024 года, Новини.LIVE подготовил полезный список.

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Полив, подкормка и прополка

В последний месяц лета солнце все еще жжет, высушивая почву и оставляя растения без влаги. Поэтому важно не забывать о своевременном поливе. Лучше увлажнять растения утром до 10 утра или вечером после 16 часов. Вода ни в коем случае не должна быть холодной.

Также важно обеспечить растения полезными веществами, поэтому не забывайте о подкормках.

И конечно, большинство сорняков вредят садовым и огородным культурам, забирая у них территорию, влагу и полезные вещества. Поэтому при появлении дикорастущей растительности участок необходимо пропалывать.

 

Какими огородными и садовыми работами необходимо обязательно заняться в августе
Женщина работает на огороде. Фото: freepik.com

Сбор урожая

Сейчас самое время пожинать то, что посеяли:

  • собирайте кабачки, когда они молоды, чтобы стимулировать их рост;
  • собирайте свеклу, горох, фасоль и т. д., как только они будут готовы;
  • травы тоже нужно активно собирать, они быстрее растут в летние месяцы. Высушите и заморозьте их в более холодные месяцы;
  • соберите чеснок, лук, когда верхушки начнут наклоняться;
  • прореживайте плоды на фруктовых деревьях, чтобы получить более здоровый урожай;
  • защищайте фрукты от птиц и других животных, накрывая растущие плоды сеткой.

Мало ждать, пока кустики помидоров порадуют вас плодами. Чтобы обеспечить постоянный приток томатов, питайте их органическим томатным "кормом".

Не забывайте прищипывать боковые побеги у томатов и обрывать все листья до цветения, чтобы увеличить приток питательных веществ к плодам.

 

Обязательные работы на огороде и в саду в августе
Девушка работает в саду. Фото: freepik.com

Чтобы огурцы порадовали вас щедрым урожаем. Им также необходим уход. Когда огурцы начнут расти, направьте вверх стебли и установите колья для дополнительной опоры.

Ранее мы рассказывали, чем можно подкормить огурцы, чтобы образовывалась завязь, а пустоцветов было минимум.

Уход за цветами в саду — как сохранить цветение вплоть до заморозков

Чтобы ваш сад цвел вплоть до заморозков, необходимо в августе обязательно провести следующие работы:

  • обрезка подвесных корзинок для стимуляции роста;
  • обрезка бордюрных растений и многолетников;
  • обрезка летних кустов после цветения;
  • удаление боковых побегов у глицинии;
  • подкормка специальными удобрениями;
  • сбор и сушка лаванды;
  • полив цветов (лучше делать это в сумерках, чтобы влага дольше сохранялась в земле).

Стоит добавить, что ближе к концу августа можно высаживать осенние луковичные в бордюры и горшки.

 

Уход за цветами в саду — как сохранить цветущее вплоть до заморозков
Уход за цветами в саду. Фото: freepik.com

Зеленый газон на вашем приусадебном участке

Газоны также нуждаются в уходе и подкормке, чтобы они выглядели пышными и зелеными.

  • поливайте в сухую погоду (лучше делать вечерний полив);
  • своевременно подстригайте.

Борьба с болезнями и вредителями

В этот период вредители очень активны, поэтому позаботьтесь о натуральных средствах, которыми можно их отпугнуть и защитить свой урожай.

Если заметили на растениях больные листья, срочно удаляйте их и утилизируйте, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.

Не выбрасывайте больные листья в компостную корзину и не используйте как мульчу, ведь так можно заразить растение.

Ранее мы рассказывали, какие садовые и огородные культуры необходимо подкормить в августе.

Напомним, мы писали, какие садовые и огородные растения можно сажать в открытую почву в августе.

Также мы информировали, как правильно ухаживать за деревьями в саду летом.

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