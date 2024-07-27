Что делать на огороде и в саду в августе 2024 — список полезных и важных работ

Какие полезные огородные и садовые работы провести в августе — советы дачникам
Август — ответственный месяц для садоводов и огородников. Ведь в этот период необходимо успеть вовремя собрать созревший урожай, присмотреть за готовящимися плодоносить растениями, а другие — подготовить к зимовке, защитить сад и огород от вредителей.
Чтобы не забыть о самых важных работах в саду и огороде в августе 2024 года, Новини.LIVE подготовил полезный список.
Обязательные работы на огороде и в саду в августе
Полив, подкормка и прополка
В последний месяц лета солнце все еще жжет, высушивая почву и оставляя растения без влаги. Поэтому важно не забывать о своевременном поливе. Лучше увлажнять растения утром до 10 утра или вечером после 16 часов. Вода ни в коем случае не должна быть холодной.
Также важно обеспечить растения полезными веществами, поэтому не забывайте о подкормках.
И конечно, большинство сорняков вредят садовым и огородным культурам, забирая у них территорию, влагу и полезные вещества. Поэтому при появлении дикорастущей растительности участок необходимо пропалывать.
Сбор урожая
Сейчас самое время пожинать то, что посеяли:
- собирайте кабачки, когда они молоды, чтобы стимулировать их рост;
- собирайте свеклу, горох, фасоль и т. д., как только они будут готовы;
- травы тоже нужно активно собирать, они быстрее растут в летние месяцы. Высушите и заморозьте их в более холодные месяцы;
- соберите чеснок, лук, когда верхушки начнут наклоняться;
- прореживайте плоды на фруктовых деревьях, чтобы получить более здоровый урожай;
- защищайте фрукты от птиц и других животных, накрывая растущие плоды сеткой.
Мало ждать, пока кустики помидоров порадуют вас плодами. Чтобы обеспечить постоянный приток томатов, питайте их органическим томатным "кормом".
Не забывайте прищипывать боковые побеги у томатов и обрывать все листья до цветения, чтобы увеличить приток питательных веществ к плодам.
Чтобы огурцы порадовали вас щедрым урожаем. Им также необходим уход. Когда огурцы начнут расти, направьте вверх стебли и установите колья для дополнительной опоры.
Ранее мы рассказывали, чем можно подкормить огурцы, чтобы образовывалась завязь, а пустоцветов было минимум.
Уход за цветами в саду — как сохранить цветение вплоть до заморозков
Чтобы ваш сад цвел вплоть до заморозков, необходимо в августе обязательно провести следующие работы:
- обрезка подвесных корзинок для стимуляции роста;
- обрезка бордюрных растений и многолетников;
- обрезка летних кустов после цветения;
- удаление боковых побегов у глицинии;
- подкормка специальными удобрениями;
- сбор и сушка лаванды;
- полив цветов (лучше делать это в сумерках, чтобы влага дольше сохранялась в земле).
Стоит добавить, что ближе к концу августа можно высаживать осенние луковичные в бордюры и горшки.
Зеленый газон на вашем приусадебном участке
Газоны также нуждаются в уходе и подкормке, чтобы они выглядели пышными и зелеными.
- поливайте в сухую погоду (лучше делать вечерний полив);
- своевременно подстригайте.
Борьба с болезнями и вредителями
В этот период вредители очень активны, поэтому позаботьтесь о натуральных средствах, которыми можно их отпугнуть и защитить свой урожай.
Если заметили на растениях больные листья, срочно удаляйте их и утилизируйте, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.
Не выбрасывайте больные листья в компостную корзину и не используйте как мульчу, ведь так можно заразить растение.
Ранее мы рассказывали, какие садовые и огородные культуры необходимо подкормить в августе.
Напомним, мы писали, какие садовые и огородные растения можно сажать в открытую почву в августе.
Также мы информировали, как правильно ухаживать за деревьями в саду летом.
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