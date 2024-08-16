Які овочі потрібно збирати на городі в серпні — поради і правила для дачників

Людина, яка тримає зібраний врожай овочів. Фото: Pinterest

У серпні вся робота на городі починає "давати результати", адже стартує період збору довгоочікуваного врожаю на ділянці. Дізнайтеся, які овочі на городі потрібно збирати в останній літній місяць і як правильно доглядати за звільненими ділянками.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Останнім часом у всьому світі радикально змінюється клімат, що впливає на врожайність на городі. Наприклад, українці вже не чекають на вересень, щоб копати картоплю, адже вона починає стигнути наприкінці липня або в серпні, особливо, це стосується ранніх сортів цього овочу.

Тому останній літній місяць — це найкращий період для того, щоб збирати врожай картоплі на своєму городі.

Також в останній місяць літа можна збирати і консервувати такі овочі на своєму городі, як:

перець

баклажани

кабачки

огірки

помідори

Зібрані з городу вирощені овочі. Фото: Pinterest

Як доглядати город після збору врожаю

Щойно ви зібрали овочі на городі, підготуйте порожні грядки для посадки восени або для відпочинку в зимовий період року. Дачники з досвідом рекомендують видаляти бур’яни, розпушувати ґрунт, а також підживлювати город перегноєм або компостом.

У жодному разі не залишайте бадилля з овочів і пошкоджені плоди на городі, адже щойно вони почнуть перегнивати, на вашій ділянці можуть розвитися грибкові інфекції.

До того ж дачники радять поливати грядки з рослинами вранці або ввечері, щоб з ґрунту не так швидко виходила волога. Що стосується бур’янів на городі, то треба видаляти ті, які забирають в овочів поживні компоненти і воду.

Догляд городу після збору врожаю. Фото: Bob Vila

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