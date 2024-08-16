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Що можна збирати на городі в серпні — які овочі вже готові

16 серпня 2024 13:40
Катерина Волченко - Редактор
Які овочі потрібно збирати на городі в серпні — поради і правила для дачників
Людина, яка тримає зібраний врожай овочів. Фото: Pinterest
Катерина Волченко - Редактор

У серпні вся робота на городі починає "давати результати", адже стартує період збору довгоочікуваного врожаю на ділянці. Дізнайтеся, які овочі на городі потрібно збирати в останній літній місяць і як правильно доглядати за звільненими ділянками.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Чим зайнятися на городі в серпні

Останнім часом у всьому світі радикально змінюється клімат, що впливає на врожайність на городі. Наприклад, українці вже не чекають на вересень, щоб копати картоплю, адже вона починає стигнути наприкінці липня або в серпні, особливо, це стосується ранніх сортів цього овочу.

Тому останній літній місяць — це найкращий період для того, щоб збирати врожай картоплі на своєму городі. 

Також в останній місяць літа можна збирати і консервувати такі овочі на своєму городі, як:

  • перець
  • баклажани
  • кабачки
  • огірки
  • помідори
Собранные с огорода выращенные овощи
Зібрані з городу вирощені овочі. Фото: Pinterest

Як доглядати город після збору врожаю

Щойно ви зібрали овочі на городі, підготуйте порожні грядки для посадки восени або для відпочинку в зимовий період року. Дачники з досвідом рекомендують видаляти бур’яни, розпушувати ґрунт, а також підживлювати город перегноєм або компостом.

У жодному разі не залишайте бадилля з овочів і пошкоджені плоди на городі, адже щойно вони почнуть перегнивати, на вашій ділянці можуть розвитися грибкові інфекції

До того ж дачники радять поливати грядки з рослинами вранці або ввечері, щоб з ґрунту не так швидко виходила волога. Що стосується бур’янів на городі, то треба видаляти ті, які забирають в овочів поживні компоненти і воду

Уход за огородом после сбора урожая
Догляд городу після збору врожаю. Фото: Bob Vila

Нагадаємо, ми писали про те, як варто доглядати малинові кущі після збору врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини можна посадити на городі після картоплі. 

Також ми повідомляли про те, як дізнатися, що кавун на городі вже достиг і його можна забирати.

врожай овочі поради город

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