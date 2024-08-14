Як доглядати малину після збору врожаю — найкращі поради дачникам

П'ять кроків на шляху до майбутнього врожаю — як доглядати малину після збору ягід
Збір врожаю — це один з найважливіших етапів догляду рослин на городі, наприклад, дуже важливо не тільки правильно зібрати малину, а й доглянути її після цього. Щоб наступного року зібрати рясний врожай ягоди, необхідно знати, над чим слід ретельно попрацювати.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Догляд малини після збору врожаю
Обрізка малини
Перш за все, варто видаляти хворі та пошкоджені гілки, а також ті, які тільки-но виросли, залишивши по вісім-десять гілок на одну кореневу систему.
Підживлення малини
Якщо минулого року ви додавали органічні добрива, то цього року краще використати мінеральні.
До переліку органічних добрив входить:
- Гній — п’ять кілограмів на один квадратний метр
- Компост — чотири-п'ять кілограмів на один квадратний метр
- Торф — п’ять кілограмів на один квадратний метр
- Попел — 100 кілограмів на один кущ
До переліку мінеральних добрив входить:
- Суперфосфат — 50 грамів на кожен кущ
- Сульфат калію — 40 грамів на кожен кущ
Полив малини
Дорослі кущі варто поливати один раз на сім-десять днів в об’ємі 30-40 літрів на кожну рослину, а якщо ви маєте молодий кущ, то об’єм треба скоротити вдвічі. Причому, поливати малиновий кущ варто на відстані в 30-40 сантиметрів від пагонів.
Обробка малини від хвороб
Після збору врожаю малини варто обприскати кущі, щоб на них не було захворювань. Можна скористатися розчином бордоської рідини на 1%, але обприскувати краще двічі в серпні з інтервалом у 14 днів.
Розпушування і мульчування малини
Щоб наступного року зібрати врожай малини, варто прибрати з-під її кущів опале листя, а також замульчувати коріння. Перш за все, розпушіть ґрунт, де у вас ростуть малинові кущі, і замульчуйте їх соломою, торфом або скошеною травою.
Нагадаємо, ми писали про те, чому важливо обрізати малину в літню пору року.
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