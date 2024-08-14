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П'ять кроків на шляху до майбутнього врожаю — як доглядати малину після збору ягід

14 серпня 2024 13:44
Катерина Волченко - Редактор
Як доглядати малину після збору врожаю — найкращі поради дачникам
Людина, яка збирає малину. Фото: скриншот з YouTube
Катерина Волченко - Редактор

Збір врожаю — це один з найважливіших етапів догляду рослин на городі, наприклад, дуже важливо не тільки правильно зібрати малину, а й доглянути її після цього. Щоб наступного року зібрати рясний врожай ягоди, необхідно знати, над чим слід ретельно попрацювати.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Догляд малини після збору врожаю

Обрізка малини

Перш за все, варто видаляти хворі та пошкоджені гілки, а також ті, які тільки-но виросли, залишивши по вісім-десять гілок на одну кореневу систему

Процесс обрезки малинового куста
Процес обрізки малинового куща. Фото: Epic Gardening

Підживлення малини

Якщо минулого року ви додавали органічні добрива, то цього року краще використати мінеральні. 

До переліку органічних добрив входить:

  • Гній — п’ять кілограмів на один квадратний метр
  • Компост — чотири-п'ять кілограмів на один квадратний метр
  • Торф — п’ять кілограмів на один квадратний метр
  • Попел — 100 кілограмів на один кущ

До переліку мінеральних добрив входить:

  • Суперфосфат — 50 грамів на кожен кущ
  • Сульфат калію — 40 грамів на кожен кущ
Процедура подкормки малинового куста
Процедура підживлення малинового куща. Фото: скриншот з YouTube

Полив малини

Дорослі кущі варто поливати один раз на сім-десять днів в об’ємі 30-40 літрів на кожну рослину, а якщо ви маєте молодий кущ, то об’єм треба скоротити вдвічі. Причому, поливати малиновий кущ варто на відстані в 30-40 сантиметрів від пагонів.

Полив малиновых кустов на огороде
Полив малинових кущів на городі. Фото: Freepik

Обробка малини від хвороб

Після збору врожаю малини варто обприскати кущі, щоб на них не було захворювань. Можна скористатися розчином бордоської рідини на 1%, але обприскувати краще двічі в серпні з інтервалом у 14 днів.

Розпушування і мульчування малини

Щоб наступного року зібрати врожай малини, варто прибрати з-під її кущів опале листя, а також замульчувати коріння. Перш за все, розпушіть ґрунт, де у вас ростуть малинові кущі, і замульчуйте їх соломою, торфом або скошеною травою.

Нагадаємо, ми писали про те, чому важливо обрізати малину в літню пору року. 

Раніше ми розповідали про те, чим в жодному разі не можна підживлювати малинові кущі. 

Також ми повідомляли про те, як краще заморожувати малину напередодні зими.

ягоди поради город малина

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