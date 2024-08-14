Як доглядати малину після збору врожаю — найкращі поради дачникам

Людина, яка збирає малину. Фото: скриншот з YouTube

Збір врожаю — це один з найважливіших етапів догляду рослин на городі, наприклад, дуже важливо не тільки правильно зібрати малину, а й доглянути її після цього. Щоб наступного року зібрати рясний врожай ягоди, необхідно знати, над чим слід ретельно попрацювати.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Догляд малини після збору врожаю

Обрізка малини

Перш за все, варто видаляти хворі та пошкоджені гілки, а також ті, які тільки-но виросли, залишивши по вісім-десять гілок на одну кореневу систему.

Процес обрізки малинового куща. Фото: Epic Gardening

Підживлення малини

Якщо минулого року ви додавали органічні добрива, то цього року краще використати мінеральні.

До переліку органічних добрив входить:

Гній — п’ять кілограмів на один квадратний метр

Компост — чотири-п'ять кілограмів на один квадратний метр

Торф — п’ять кілограмів на один квадратний метр

Попел — 100 кілограмів на один кущ

До переліку мінеральних добрив входить:

Суперфосфат — 50 грамів на кожен кущ

Сульфат калію — 40 грамів на кожен кущ

Процедура підживлення малинового куща. Фото: скриншот з YouTube

Полив малини

Дорослі кущі варто поливати один раз на сім-десять днів в об’ємі 30-40 літрів на кожну рослину, а якщо ви маєте молодий кущ, то об’єм треба скоротити вдвічі. Причому, поливати малиновий кущ варто на відстані в 30-40 сантиметрів від пагонів.

Полив малинових кущів на городі. Фото: Freepik

Обробка малини від хвороб

Після збору врожаю малини варто обприскати кущі, щоб на них не було захворювань. Можна скористатися розчином бордоської рідини на 1%, але обприскувати краще двічі в серпні з інтервалом у 14 днів.

Розпушування і мульчування малини

Щоб наступного року зібрати врожай малини, варто прибрати з-під її кущів опале листя, а також замульчувати коріння. Перш за все, розпушіть ґрунт, де у вас ростуть малинові кущі, і замульчуйте їх соломою, торфом або скошеною травою.

Нагадаємо, ми писали про те, чому важливо обрізати малину в літню пору року.

Раніше ми розповідали про те, чим в жодному разі не можна підживлювати малинові кущі.

Також ми повідомляли про те, як краще заморожувати малину напередодні зими.