Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Пять шагов на пути к будущему урожаю — как ухаживать за малиной после сбора ягод arrow

Пять шагов на пути к будущему урожаю — как ухаживать за малиной после сбора ягод

14 августа 2024 13:44
Екатерина Волченко - Редактор
Как ухаживать за малиной после сбора урожая — самые лучшие советы дачникам
Человек, собирающий малину. Фото: скриншот с YouTube
Екатерина Волченко - Редактор

Сбор урожая — это один из важнейших этапов ухода за растениями на огороде. Однако очень важно не только правильно собрать малину, но и ухаживать за ней после этого. Чтобы на следующий год собрать обильный урожай ягоды, необходимо знать, над чем следует тщательно поработать.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

Читайте также:

Уход за малиной после сбора урожая

Обрезка малины

Прежде всего, следует удалять больные и поврежденные ветки, а также те, которые только выросли, оставив по восемь-десять ветвей на одну корневую систему

Процесс обрезки малинового куста
Процесс обрезки малинового куста. Фото: Epic Gardening

Подкормка малины

Если в прошлом году вы добавляли органические удобрения, то лучше использовать минеральные.

В перечень органических удобрений входит:

  • Навоз — пять килограмм на один квадратный метр
  • Компост — четыре-пять килограмм на один квадратный метр
  • Торф — пять килограмм на один квадратный метр
  • Зола — 100 килограмм на один куст

В перечень минеральных удобрений входит:

  • Суперфосфат — 50 грамм на каждый куст
  • Сульфат калия — 40 грамм на каждый куст
Процедура подкормки малинового куста
Процедура подкормки малинового куста. Фото: скриншот с YouTube

Полив малины

Взрослые кусты следует поливать один раз в семь-десять дней в объеме 30-40 литров на каждое растение, а если у вас молодой куст, то объем нужно сократить вдвое. Причем, поливать малиновый куст стоит на расстоянии в 30-40 сантиметров от побегов.

Полив малиновых кустов на огороде.
Полив малиновых кустов на огороде. Фото: Freepik

Обработка малины от болезней

После сбора урожая малины следует опрыскать кусты, чтобы на них не было заболеваний. Можно воспользоваться раствором бордоской жидкости на 1%, но опрыскивать лучше дважды в августе с интервалом в 14 дней.

Рыхление и мульчирование малины

Чтобы в следующем году собрать урожай малины, следует убрать из-под ее кустов опавшие листья, а также замульчивать корни. Прежде всего, разрыхлите почву, где у вас растут малиновые кусты, и замульчивайте их соломой, торфом или скошенной травой.

Напомним, мы писали о том, почему важно обрезать малину в летнее время года.

Раньше мы рассказывали о том, чем ни в коем случае нельзя подкармливать малиновые кусты.

Также мы сообщали о том, как лучше замораживать малину в преддверии зимы.

ягоды советы огород малина

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:58 Подготовка к зиме — части украинцев дадут по 6 тыс. гривен

14:57 Из Таиланда в Киев шла посылка с 11 килограммами каннабиса — детали от таможенников

14:48 На войне с РФ погибла 19-летняя военная — была старшим стрелком-оператором

14:45 На Одесчине завершился сбор ранних зерновых — какие результаты

14:35 Россияне ударили из БпЛА по гражданским в Херсоне — есть погибший и раненые

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

14:26 Выплаты за погибшего военного — кто имеет право получить деньги

14:23 Отсрочка от мобилизации — как бабушки предлагают уклонистам свои услуги

14:17 Масштабная атака на российские аэродромы — СБУ и Силы обороны подтвердили удары

14:15 Очередной тендер Одесского горсовета — сколько планируют потратить на индустриальный парк

14:13 ДТП с пострадавшим во Львове — не разминулись самокат и легковушка

14:58 Подготовка к зиме — части украинцев дадут по 6 тыс. гривен

14:57 Из Таиланда в Киев шла посылка с 11 килограммами каннабиса — детали от таможенников

14:48 На войне с РФ погибла 19-летняя военная — была старшим стрелком-оператором

14:45 На Одесчине завершился сбор ранних зерновых — какие результаты

14:35 Россияне ударили из БпЛА по гражданским в Херсоне — есть погибший и раненые

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

14:26 Выплаты за погибшего военного — кто имеет право получить деньги

14:23 Отсрочка от мобилизации — как бабушки предлагают уклонистам свои услуги

14:17 Масштабная атака на российские аэродромы — СБУ и Силы обороны подтвердили удары

14:15 Очередной тендер Одесского горсовета — сколько планируют потратить на индустриальный парк

14:13 ДТП с пострадавшим во Львове — не разминулись самокат и легковушка

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Text

13:43 Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

Text

08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2024
Text

20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

Text

19:55 Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

Text

17:48 Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы