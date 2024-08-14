Как ухаживать за малиной после сбора урожая — самые лучшие советы дачникам

Пять шагов на пути к будущему урожаю — как ухаживать за малиной после сбора ягод
Сбор урожая — это один из важнейших этапов ухода за растениями на огороде. Однако очень важно не только правильно собрать малину, но и ухаживать за ней после этого. Чтобы на следующий год собрать обильный урожай ягоды, необходимо знать, над чем следует тщательно поработать.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Уход за малиной после сбора урожая
Обрезка малины
Прежде всего, следует удалять больные и поврежденные ветки, а также те, которые только выросли, оставив по восемь-десять ветвей на одну корневую систему.
Подкормка малины
Если в прошлом году вы добавляли органические удобрения, то лучше использовать минеральные.
В перечень органических удобрений входит:
- Навоз — пять килограмм на один квадратный метр
- Компост — четыре-пять килограмм на один квадратный метр
- Торф — пять килограмм на один квадратный метр
- Зола — 100 килограмм на один куст
В перечень минеральных удобрений входит:
- Суперфосфат — 50 грамм на каждый куст
- Сульфат калия — 40 грамм на каждый куст
Полив малины
Взрослые кусты следует поливать один раз в семь-десять дней в объеме 30-40 литров на каждое растение, а если у вас молодой куст, то объем нужно сократить вдвое. Причем, поливать малиновый куст стоит на расстоянии в 30-40 сантиметров от побегов.
Обработка малины от болезней
После сбора урожая малины следует опрыскать кусты, чтобы на них не было заболеваний. Можно воспользоваться раствором бордоской жидкости на 1%, но опрыскивать лучше дважды в августе с интервалом в 14 дней.
Рыхление и мульчирование малины
Чтобы в следующем году собрать урожай малины, следует убрать из-под ее кустов опавшие листья, а также замульчивать корни. Прежде всего, разрыхлите почву, где у вас растут малиновые кусты, и замульчивайте их соломой, торфом или скошенной травой.
Напомним, мы писали о том, почему важно обрезать малину в летнее время года.
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