Как ухаживать за малиной после сбора урожая — самые лучшие советы дачникам

Человек, собирающий малину. Фото: скриншот с YouTube

Сбор урожая — это один из важнейших этапов ухода за растениями на огороде. Однако очень важно не только правильно собрать малину, но и ухаживать за ней после этого. Чтобы на следующий год собрать обильный урожай ягоды, необходимо знать, над чем следует тщательно поработать.

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Уход за малиной после сбора урожая

Обрезка малины

Прежде всего, следует удалять больные и поврежденные ветки, а также те, которые только выросли, оставив по восемь-десять ветвей на одну корневую систему.

Процесс обрезки малинового куста. Фото: Epic Gardening

Подкормка малины

Если в прошлом году вы добавляли органические удобрения, то лучше использовать минеральные.

В перечень органических удобрений входит:

Навоз — пять килограмм на один квадратный метр

Компост — четыре-пять килограмм на один квадратный метр

Торф — пять килограмм на один квадратный метр

Зола — 100 килограмм на один куст

В перечень минеральных удобрений входит:

Суперфосфат — 50 грамм на каждый куст

Сульфат калия — 40 грамм на каждый куст

Процедура подкормки малинового куста. Фото: скриншот с YouTube

Полив малины

Взрослые кусты следует поливать один раз в семь-десять дней в объеме 30-40 литров на каждое растение, а если у вас молодой куст, то объем нужно сократить вдвое. Причем, поливать малиновый куст стоит на расстоянии в 30-40 сантиметров от побегов.

Полив малиновых кустов на огороде. Фото: Freepik

Обработка малины от болезней

После сбора урожая малины следует опрыскать кусты, чтобы на них не было заболеваний. Можно воспользоваться раствором бордоской жидкости на 1%, но опрыскивать лучше дважды в августе с интервалом в 14 дней.

Рыхление и мульчирование малины

Чтобы в следующем году собрать урожай малины, следует убрать из-под ее кустов опавшие листья, а также замульчивать корни. Прежде всего, разрыхлите почву, где у вас растут малиновые кусты, и замульчивайте их соломой, торфом или скошенной травой.

Напомним, мы писали о том, почему важно обрезать малину в летнее время года.

Раньше мы рассказывали о том, чем ни в коем случае нельзя подкармливать малиновые кусты.

Также мы сообщали о том, как лучше замораживать малину в преддверии зимы.