Що робити з червивою малиною — як врятувати врожай, поради дачникам

Дачниця, яка збирає малину на городі. Фото: Decorexpro

Досвідчені дачники вважають малину доволі невибагливою рослиною, яка здатна гарно плодоносити навіть в умовах мінімального догляду, але інколи всередині плодів можна побачити черв’яків. Щоб позбутися цієї проблеми і врятувати ягоду від шкідників, варто знати дієві лайфхаки.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Сода

Для приготування дієвої суміші проти черв’яків, обробіть малину розчином з таких інгредієнтів, як:

Сода — п’ять столових ложок

Кип’ячена вода — десять літрів

Розчиніть соду у воді, остудіть суміш і обприскуйте малинові кущі до початку плодоношення. Повторюйте процедуру один раз на п’ять-сім днів, і ви побачите, що черв’яки зникнуть.

Підживлення малинового куща на городі. Фото: скриншот з YouTube

Марганцівка

Щоб приготувати ефективний розчин з марганцівки, змішайте такі інгредієнти, як:

Марганцівка — 0,5 грамів

Вода — десять літрів

Трохи рожевим розчином обприскуйте малинові кущі час від часу, щоб позбавити їх від черв’яків.

Гірчиця

Щоб видалити черв’яків з малини, приготуйте розчин з гірчиці, і для цього вам потрібно взяти:

Гірчицю — 20 грамів

Воду — десять літрів

Процедура підживлення малини на городі. Фото: Freepik

Тютюн

Для приготування настою з тютюну візьміть такі інгредієнти, як:

Тютюнове листя — 200 грамів

Окріп — десять літрів

Отриману суміш залиште настоюватися на один день, а потім процідіть і обприскуйте малинові кущі.

Пижма

Для приготування суміші вам знадобиться:

Сушена трава — 350 грамів

Окріп — десять літрів

Змішайте траву з окропом і варіть протягом 20 хвилин, потім остудіть, процідіть і обробіть малину, щоб позбавити її від черв’яків усередині.

Нагадаємо, ми писали про те, чим в жодному разі не можна підживлювати малину.

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна вирощувати біля малини.

Також ми повідомляли про те, як правильно обрізати ремонтантну малину в саду.