Що робити з червивою малиною — як врятувати врожай, поради дачникам

Червива малина — що робити, щоб позбавити ягоду від шкідників
Досвідчені дачники вважають малину доволі невибагливою рослиною, яка здатна гарно плодоносити навіть в умовах мінімального догляду, але інколи всередині плодів можна побачити черв’яків. Щоб позбутися цієї проблеми і врятувати ягоду від шкідників, варто знати дієві лайфхаки.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Червива малина — як позбутися проблеми
Сода
Для приготування дієвої суміші проти черв’яків, обробіть малину розчином з таких інгредієнтів, як:
- Сода — п’ять столових ложок
- Кип’ячена вода — десять літрів
Розчиніть соду у воді, остудіть суміш і обприскуйте малинові кущі до початку плодоношення. Повторюйте процедуру один раз на п’ять-сім днів, і ви побачите, що черв’яки зникнуть.
Марганцівка
Щоб приготувати ефективний розчин з марганцівки, змішайте такі інгредієнти, як:
- Марганцівка — 0,5 грамів
- Вода — десять літрів
Трохи рожевим розчином обприскуйте малинові кущі час від часу, щоб позбавити їх від черв’яків.
Гірчиця
Щоб видалити черв’яків з малини, приготуйте розчин з гірчиці, і для цього вам потрібно взяти:
- Гірчицю — 20 грамів
- Воду — десять літрів
Тютюн
Для приготування настою з тютюну візьміть такі інгредієнти, як:
- Тютюнове листя — 200 грамів
- Окріп — десять літрів
Отриману суміш залиште настоюватися на один день, а потім процідіть і обприскуйте малинові кущі.
Пижма
Для приготування суміші вам знадобиться:
- Сушена трава — 350 грамів
- Окріп — десять літрів
Змішайте траву з окропом і варіть протягом 20 хвилин, потім остудіть, процідіть і обробіть малину, щоб позбавити її від черв’яків усередині.
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