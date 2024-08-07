Что делать с червивой малиной — как спасти урожай, советы дачникам

Дачница, собирающая малину на огороде. Фото: Decorexpro

Опытные дачники считают малину довольно неприхотливым растением, способным хорошо плодоносить даже в условиях минимального ухода, но иногда внутри плодов можно увидеть червей. Чтобы избавиться от этой проблемы и спасти ягоду от вредителей, следует знать действенные лайфхаки.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Сода

Для приготовления действенной смеси против червей обработайте малину раствором из таких ингредиентов, как:

Сода — пять столовых ложек

Кипяченая вода — десять литров

Растворите соду в воде, остудите смесь и опрыскивайте малиновые кусты до начала плодоношения. Повторяйте процедуру один раз в пять-семь дней, и вы увидите, что черви исчезнут.

Подкормка малинового куста на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Марганцовка

Чтобы приготовить эффективный раствор из марганцовки, смешайте такие ингредиенты, как:

Марганцовка — 0,5 грамм

Вода — десять литров

Немного розовым раствором опрыскивайте малиновые кусты время от времени, чтобы избавить их от червей.

Горчица

Чтобы удалить червей из малины, приготовьте раствор из горчицы, и для этого вам нужно взять:

Горчицу — 20 грамм

Воду — десять литров

Процедура подкормки малины на огороде. Фото: Freepik

Табак

Для приготовления настоя из табака возьмите такие ингредиенты, как:

Табачные листья — 200 грамм

Кипяток — десять литров

Получившуюся смесь оставьте настаиваться на один день =, а затем процедите и опрыскивайте малиновые кусты.

Пижма

Для приготовления смеси вам понадобится:

Сушеная трава — 350 грамм

Кипяток — десять литров

Смешайте траву с кипятком и варите в течение 20 минут, затем остудите, процедите и обработайте малину, чтобы избавить ее от червей внутри.

Напомним, мы писали о том, чем ни в коем случае нельзя подкармливать малину.

Раньше мы рассказывали о том, что категорически нельзя выращивать возле малины.

Также мы сообщали о том, как правильно обрезать ремонтантную малину в саду.