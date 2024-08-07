Что делать с червивой малиной — как спасти урожай, советы дачникам

Червивая малина — что делать, чтобы избавить ягоду от вредителей
Опытные дачники считают малину довольно неприхотливым растением, способным хорошо плодоносить даже в условиях минимального ухода, но иногда внутри плодов можно увидеть червей. Чтобы избавиться от этой проблемы и спасти ягоду от вредителей, следует знать действенные лайфхаки.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Червивая малина — как избавиться от проблемы
Сода
Для приготовления действенной смеси против червей обработайте малину раствором из таких ингредиентов, как:
- Сода — пять столовых ложек
- Кипяченая вода — десять литров
Растворите соду в воде, остудите смесь и опрыскивайте малиновые кусты до начала плодоношения. Повторяйте процедуру один раз в пять-семь дней, и вы увидите, что черви исчезнут.
Марганцовка
Чтобы приготовить эффективный раствор из марганцовки, смешайте такие ингредиенты, как:
- Марганцовка — 0,5 грамм
- Вода — десять литров
Немного розовым раствором опрыскивайте малиновые кусты время от времени, чтобы избавить их от червей.
Горчица
Чтобы удалить червей из малины, приготовьте раствор из горчицы, и для этого вам нужно взять:
- Горчицу — 20 грамм
- Воду — десять литров
Табак
Для приготовления настоя из табака возьмите такие ингредиенты, как:
- Табачные листья — 200 грамм
- Кипяток — десять литров
Получившуюся смесь оставьте настаиваться на один день =, а затем процедите и опрыскивайте малиновые кусты.
Пижма
Для приготовления смеси вам понадобится:
- Сушеная трава — 350 грамм
- Кипяток — десять литров
Смешайте траву с кипятком и варите в течение 20 минут, затем остудите, процедите и обработайте малину, чтобы избавить ее от червей внутри.
Напомним, мы писали о том, чем ни в коем случае нельзя подкармливать малину.
Раньше мы рассказывали о том, что категорически нельзя выращивать возле малины.
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