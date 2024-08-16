Какие овощи нужно собирать на огороде в августе — советы и правила для дачников

Человек, держащий собранный урожай овощей. Фото: Pinterest

В августе весь труд на огороде начинает "давать результаты", ведь стартует период сбора долгожданного урожая на участке. Узнайте, какие овощи на огороде нужно собирать в последний летний месяц и как правильно ухаживать за освобожденными участками.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Чем заняться на огороде в августе

В последнее время во всем мире радикально меняется климат, что влияет на урожайность на огороде. Например, украинцы уже не ждут сентября, чтобы копать картофель, ведь он уже начинает зреть в конце июля или в августе, особенно, это касается ранних сортов этого овоща.

Поэтому последний летний месяц — это самый лучший период для того, чтобы собирать урожай картофеля на своем огороде.

Также в последний месяц лета можно собирать и консервировать такие овощи на своем огороде, как:

Перец

Баклажаны

Кабачки

Огурцы

Помидоры

Собранные с огорода выращенные овощи. Фото: Pinterest

Как ухаживать за огородом после сбора урожая

Как только вы собрали овощи на огороде, подготовьте пустые грядки для посадки осенью или для отдыха в зимний период года. Дачники с опытом рекомендуют удалять сорняки, разрыхлять почву, а также подкармливать огород перегноем или компостом.

Ни в коем случае не оставляйте ботву с овощей и поврежденные плоды на огороде, ведь как только они начнут перегнивать, на вашем участке могут развиться грибковые инфекции.

К тому же, дачники советуют поливать грядки с растениями утром или вечером, чтобы из почвы не так быстро выходила влага. Что касается сорняков на огороде, то нужно удалять те, которые забирают у овощей питательные компоненты и воду.

Уход за огородом после сбора урожая. Фото: Bob Vila

Напомним, мы писали о том, как следует ухаживать за малиновыми кустами после сбора урожая.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения можно посадить на огороде после картофеля.

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