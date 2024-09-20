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Какие отходы категорически нельзя бросать в компост — несут страшную опасность

20 сентября 2024 15:23
Софія Филь - Редактор
Софія Филь
Редактор
Что нельзя бросать в компост — список опасных органических отходов
Человек бросает органические отходы в компост. Фото: freepik.com
Софія Филь - Редактор
Софія Филь
Редактор

Компостирование — это отличный способ превратить органические отходы в ценное удобрение, но далеко не все материалы подходят для этого процесса. Некоторые не только вредны, но и несут реальную опасность.

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Какие органические отходы категорически нельзя бросать в компост, узнайте далее в нашем материале. Сделайте компостирование безопасным и эффективным с нашими полезными советами!

Что нельзя бросать в компост — список запрещенных органических отходов

Никогда не кладите это в компост, если заботитесь о своем здоровье и здоровье ваших растений:

  • древесный уголь. Отдельно это эффективное удобрение, а в компостной яме может образовывать много серы, из-за чего готовое удобрение для большинства растений может быть слишком кислым;
  • мясные и рыбные отходы. Кроме сильной вони такие отходы в компостной куче могут привлечь мух, крыс и паразитов, стать источником заражения глистами для животных;
  • растения, обработанные пестицидами, средствами от вредителей и другими химикатами. Это может уничтожить "хорошие" микроорганизмы, способствующие гниению и образованию компоста;
  • химически обработанные материалы (красители или консерванты). Могут оставаться в почве после разложения компоста и потенциально влиять на здоровье растений;
  • экскременты животных. Животные могут быть заражены паразитами, наиболее распространенными являются аскариды. Сначала они попадут в компост, затем — в грунт, а оттуда — с грязными руками или немытыми или плохо мытыми овощами — в рот;
  • растения, зараженные насекомыми или грибками. Если эти микроорганизмы попадут в компостную кучу, потом распространятся вместе с компостом на обширную территорию, что ставит под угрозу весь урожай;
  • остатки грецкого ореха. Все части этого дерева очень токсичны для большинства садовых и огородных растений. Виновно в этом вещество юглон, которое замедляет рост растений и в конце концов их уничтожает. Среди овощей особенно чувствительны к яду картофель, помидоры, баклажаны, перец, спаржа. Из декоративных растений первыми ощутят на себе влияние юглона гортензия, азалия, калина;
  • твердые материалы, такие как большие ветви. Могут быть сложны для разложения и задержать процесс компостирования. Лучше измельчить их перед добавлением к компосту или использовать для создания слоя аэровентиляции в компостной куче;
  • сорняки. Вместе с компостом вы рискуете разбрасывать по саду и огороду сорняки, с которыми весь сезон будете отчаянно бороться;
  • молочные продукты, жиры и растительные масла. Образуют неприятный запах, привлекают вредителей и медленно разлагаются. Их присутствие способствует возникновению гнили и брожению, что может изменить химический баланс в компосте и негативно повлиять на развитие растений. Эти отходы также образуют бактерии и другие патогены, которые могут остаться в компосте после разложения. Это может представлять риск для здоровья человека и растений.

 

Ранее мы рассказывали, можно ли добавлять гнилые яблоки к компосту.

Напомним, мы писали, когда следует добавлять известь в почву и какую пользу это принесет растениям.

растения советы удобрения отходы компост

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