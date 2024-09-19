Як можна використати вівсянку на городі — хитрий секрет дачників та поради

Підживлення рослин вівсяною крупою. Колаж: Новини.LIVE

Вівсянка — дуже корисний продукт, який ми звикли вживати на сніданок. Проте, виявляється, що ця каша може стати у пригоді ще й городникам. Її просто подрібнюють та висипають прямо на грядки.

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Як саме використовують вівсянку на городі та яку користь приносить ця каша, ділимося з вами далі у матеріалі.

Користь вівсянки для городу

Виявляються, ця каша здатна позитивно вплинути на ґрунт та рослини. Зокрема можна виділити такі два позитивних ефекти вівсянки:

служить натуральним добривом, сприяючи поліпшенню структури ґрунту;

служить натуральним добривом, сприяючи поліпшенню структури ґрунту; приваблює на город дощових черв'яків, які розпушують ґрунт, насичуючи його киснем та забезпечують його корисними речовинами.

На думку експертів, найбільше подрібнені пластівці подобаються овочевим культурам.

Вівсянка у тарілці. Фото: freepik.com

Як зробити корисне підживлення для ґрунту з вівсянки

Таке підживлення можна починати використовувати з початку літа й до вересня-жовтня. Щоб перетворити звичайну вівсянку на добриво, достатньо подрібнити суху кашу у блендері до стану муки. Після цим порошком можна посипати грядки.

На 1 квадратний метр потрібно використовувати приблизно жменю добрива. Після варто трохи попрацювати граблями, щоб підживлення пішло глибше в землю.

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