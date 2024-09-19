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Навіщо розкидати вівсянку на городі — досвідчені дачники поділились секретом

19 вересня 2024 06:52
Софія Філь - Редактор
Софія Філь
Редактор
Як можна використати вівсянку на городі — хитрий секрет дачників та поради
Підживлення рослин вівсяною крупою. Колаж: Новини.LIVE
Софія Філь - Редактор
Софія Філь
Редактор

Вівсянка — дуже корисний продукт, який ми звикли вживати на сніданок. Проте, виявляється, що ця каша може стати у пригоді ще й городникам. Її просто подрібнюють та висипають прямо на грядки. 

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Як саме використовують вівсянку на городі та яку користь приносить ця каша, ділимося з вами далі у матеріалі. 

Користь вівсянки для городу 

Виявляються, ця каша здатна позитивно вплинути на ґрунт та рослини. Зокрема можна виділити такі два позитивних ефекти вівсянки: 

  • служить натуральним добривом, сприяючи поліпшенню структури ґрунту;
  • приваблює на город дощових черв'яків, які розпушують ґрунт, насичуючи його киснем та забезпечують його корисними речовинами.

На думку експертів, найбільше подрібнені пластівці подобаються овочевим культурам.

 

Як можна використати вівсянку на городі — хитрий секрет дачників та поради
Вівсянка у тарілці. Фото: freepik.com

Як зробити корисне підживлення для ґрунту з вівсянки

Таке підживлення можна починати використовувати з початку літа й до вересня-жовтня. Щоб перетворити звичайну вівсянку на добриво, достатньо подрібнити суху кашу у блендері до стану муки. Після цим порошком можна посипати грядки. 

На 1 квадратний метр потрібно використовувати приблизно жменю добрива. Після варто трохи попрацювати граблями, щоб підживлення пішло глибше в землю.

Раніше ми писали, навіщо розсипати насіння кропу на городі.

Нагадаємо, ми розповідали, чи можна додавати гнилі яблука до компосту. 

Також ми ділилися, навіщо розкидати кавунові кірки у саду та на городі.

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