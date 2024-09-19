Как можно использовать овсянку на огороде — хитрый секрет дачников и советы

Зачем разбрасывать овсянку на огороде — опытные дачники поделились секретом
Овсянка — очень полезный продукт, который мы привыкли употреблять на завтрак. Однако оказывается, что эта каша может пригодиться еще и огородникам. Ее просто измельчают и высыпают прямо на грядки.
Как используют овсянку на огороде и какую пользу приносит эта каша, делимся с вами далее в материале.
Польза овсянки для огорода
Оказывается, эта каша способна положительно влиять на почву и растения. В частности, можно выделить следующие два положительных эффекта овсянки:
- служит натуральным удобрением, способствуя улучшению структуры почвы;
- привлекает на огород дождевых червей, которые разрыхляют почву, насыщая ее кислородом и снабжают его полезными веществами.
По мнению экспертов, больше всего измельченные хлопья нравятся овощным культурам.
Как сделать полезную подкормку для почвы из овсянки
Такую подкормку можно начинать использовать с начала лета и до сентября-октября. Чтобы превратить обычную овсянку в удобрение, достаточно измельчить сухую кашу в блендере до состояния муки. После этого порошком можно посыпать грядки.
На 1 квадратный метр нужно использовать примерно горсть удобрения. После стоит немного поработать граблями, чтобы подкормка пошла глубже в землю.
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