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Зачем разбрасывать овсянку на огороде — опытные дачники поделились секретом

19 сентября 2024 06:52
Софія Филь - Редактор
Софія Филь
Редактор
Как можно использовать овсянку на огороде — хитрый секрет дачников и советы
Подкормка растений овсяной крупой. Коллаж: Новини.LIVE
Софія Филь - Редактор
Софія Филь
Редактор

Овсянка — очень полезный продукт, который мы привыкли употреблять на завтрак. Однако оказывается, что эта каша может пригодиться еще и огородникам. Ее просто измельчают и высыпают прямо на грядки.

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Как используют овсянку на огороде и какую пользу приносит эта каша, делимся с вами далее в материале.

Польза овсянки для огорода

Оказывается, эта каша способна положительно влиять на почву и растения. В частности, можно выделить следующие два положительных эффекта овсянки:

  • служит натуральным удобрением, способствуя улучшению структуры почвы;
  • привлекает на огород дождевых червей, которые разрыхляют почву, насыщая ее кислородом и снабжают его полезными веществами.

По мнению экспертов, больше всего измельченные хлопья нравятся овощным культурам.

 

Как можно использовать овсянку на огороде – хитрый секрет дачников и советы
Овсянка в тарелке. Фото: freepik.com

Как сделать полезную подкормку для почвы из овсянки

Такую подкормку можно начинать использовать с начала лета и до сентября-октября. Чтобы превратить обычную овсянку в удобрение, достаточно измельчить сухую кашу в блендере до состояния муки. После этого порошком можно посыпать грядки.

На 1 квадратный метр нужно использовать примерно горсть удобрения. После стоит немного поработать граблями, чтобы подкормка пошла глубже в землю.

Ранее мы писали, зачем рассыпать семена укропа на огороде.

Напомним, мы рассказывали, можно ли добавлять гнилые яблоки в компост.

Также мы делились, зачем разбрасывать арбузные корки в саду и огороде.

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