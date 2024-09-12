Компост у саду — чи можна додавати гнилі яблука до органічного добрива

Додавання яблук до компосту. Колаж: Новини.LIVE

Не всі яблука у саду стають смачним частуванням. Деякі фрукти просто гниють та опадають. Проте, залишати їх у пристовбурній зоні не можна, адже це нашкодить плодовим деревам — є ризик розмноження шкідників та розвитку захворювань.

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Багато хто вважає, що гнилі яблука або ті що попадали з дерева цілком придатні для компостування. Проте, фахівці стверджують, такий матеріал для створення добрив є неприйнятним.

Річ у тім, що процес гниття плода може бути викликаний захворюванням. І це стосується не тільки яблук, а й інших плодових та городніх культур.

Може йтися про такі серйозні захворювання, як:

коренева гниль;

кила;

борошниста роса;

іржа та інші хвороби.

Якщо такою хворою органікою удобрити інші рослини, то вони також будуть заражені.

Опалі яблука у саду. Фото: freepik.com

Водночас падалицю з незначними дефектами від здорового дерева можна використовувати як добавку для компосту. Збирати такі яблука необхідно одразу, перевіряючи на наявність слідів хвороб чи шкідників.

Варто додати, вважається, що за два роки дозрівання компосту, пропадуть хвороби та загинуть шкідники, які можуть мешкати в яблуці. Тому створюючи компост на майбутнє, можна закладати будь-які плоди.

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