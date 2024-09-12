Компост в саду — можно ли добавлять гнилые яблоки в органическое удобрение

Добавление яблок к компосту. Коллаж: Новини.LIVE

Не все яблоки в саду становятся вкусным угощением. Некоторые фрукты просто гниют и опадают. Однако оставлять их в приствольной зоне нельзя, ведь это навредит плодовым деревьям — есть риск размножения вредителей и развития заболеваний.

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Многие считают, что гнилые яблоки или попадавшие из дерева вполне пригодны для компостирования. Однако специалисты утверждают, такой материал для создания удобрений неприемлем.

Дело в том, что процесс гниения плода может быть вызван заболеванием. И это касается не только яблок, но и других плодовых и огородных культур.

Речь может идти о таких серьезных заболеваниях, как:

корневая гниль;

кила;

мучнистая роса;

ржавчина и другие болезни.

Если больной органикой удобрить другие растения, то они также будут заражены.

Опавшие яблоки в саду. Фото: freepik.com

В то же время падалицу с незначительными дефектами от здорового дерева можно использовать в качестве добавки для компоста. Собирать такие яблоки необходимо сразу, проверяя наличие следов болезней или вредителей.

Следует добавить, считается, что за два года созревания компоста пропадут болезни и погибнут вредители, которые могут обитать в яблоке. Поэтому, создавая компост на будущее, можно закладывать любые плоды.

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