Компост в саду — можно ли добавлять гнилые яблоки в органическое удобрение

Делаем качественный компост своими руками — можно ли добавлять гнилые яблоки
Не все яблоки в саду становятся вкусным угощением. Некоторые фрукты просто гниют и опадают. Однако оставлять их в приствольной зоне нельзя, ведь это навредит плодовым деревьям — есть риск размножения вредителей и развития заболеваний.
Как поступать с падалицами и можно ли такие плоды добавлять в компостную яму, рассказываем далее в материале.
Многие считают, что гнилые яблоки или попадавшие из дерева вполне пригодны для компостирования. Однако специалисты утверждают, такой материал для создания удобрений неприемлем.
Дело в том, что процесс гниения плода может быть вызван заболеванием. И это касается не только яблок, но и других плодовых и огородных культур.
Речь может идти о таких серьезных заболеваниях, как:
- корневая гниль;
- кила;
- мучнистая роса;
- ржавчина и другие болезни.
Если больной органикой удобрить другие растения, то они также будут заражены.
В то же время падалицу с незначительными дефектами от здорового дерева можно использовать в качестве добавки для компоста. Собирать такие яблоки необходимо сразу, проверяя наличие следов болезней или вредителей.
Следует добавить, считается, что за два года созревания компоста пропадут болезни и погибнут вредители, которые могут обитать в яблоке. Поэтому, создавая компост на будущее, можно закладывать любые плоды.
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