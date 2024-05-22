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Якщо вдома завелися блохи — шість кроків, щоб позбутися паразитів

22 травня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як вивести бліх з домашніх у тварин назавжди — ефективні методи
Блохи у тварин. Фото: nickfelicioneinc.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Блохи можуть потрапити в дім разом із домашніми тваринами, але їм байдуже, кого кусати. Через швидкість розмноження та стрімкість поширення будинком вивести їх дуже важко.

Чіткий план боротьби з бридкими маленькими паразитами пропонує "Мій улюбленець і Я".

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Щоб впоратися з проблемою, потрібно не лише лікувати вихованця, а й обробляти весь будинок.

  • Обробіть усіх тварин у домі. Засобів від бліх багато в будь-якому зоомагазині. Порадьтеся з продавцем, який підійде саме вашим улюбленцям з огляду на їхню вагу, довжину вовни тощо. Підтримуйте регулярний графік лікування та профілактики кожної тварини, щоб допомогти зупинити зараження на початкових стадіях.
  • Періть підстилки тварин та їхні плюшеві іграшки за високих температур. Гаряча вода допоможе позбутися яєць та личинок бліх, що залишилися. Періть підстилки мінімум раз на тиждень протягом 3–8 тижнів. Сушити їх потрібно під прямим сонячним промінням.
  • Пилотяжте підлогу. Не забувайте чистити пилотяг і викидати сміття після кожного використання, щоб запобігти вилупленню яєць усередині, що може призвести до повторного зараження блохами. Продовжуйте регулярно пилотяжити, принаймні раз на два дні, протягом 3–8 тижнів.

 

Якщо вдома завелися блохи — шість кроків, щоб позбутися паразитів - фото 1
Фото: hartz.com
  • Використовуйте спрей від бліх у всьому будинку. Обов'язково дотримуйтеся інструкції та ретельно обробляйте улюблені місця вашого вихованця.
  • Обробляйте найпоширеніші місця укриття паразитів. Блохи полюбляють ховатися в щілинах у підлозі, за меблями та під нею.
  • Спеціалізовані служби дезінсекції. Якщо самотужки впоратися з проблемою не вдається, звертайтеся до професіоналів. Обов'язково спитайте у фахівців, через який термін після обробки оселі тваринам можна повернутися в помешкання.

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