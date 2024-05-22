Как вывести блох из домашних у животных навсегда — эффективные методы

Блохи у животных. Фото: nickfelicioneinc.com

Блохи могут попасть в дом вместе с домашними животными, но им безразлично, кого кусать. Из-за скорости размножения и быстроты распространения по дому вывести их очень трудно.

Четкий план борьбы с гадкими маленькими паразитами предлагает "Мій улюбленець і Я".

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Чтобы справиться с проблемой, нужно не только лечить питомца, но и обрабатывать весь дом.

Обработайте всех животных в доме. Средств от блох много в любом зоомагазине. Посоветуйтесь с продавцом, какой из них подойдет вашим любимцам, учитывая их вес, длину шерсти и т.д. Поддерживайте регулярный график лечения и профилактики каждого животного, чтобы помочь остановить заражение на начальных стадиях.

Средств от блох много в любом зоомагазине. Посоветуйтесь с продавцом, какой из них подойдет вашим любимцам, учитывая их вес, длину шерсти и т.д. Поддерживайте регулярный график лечения и профилактики каждого животного, чтобы помочь остановить заражение на начальных стадиях. Стирайте подстилки животных и их плюшевые игрушки при высоких температурах. Горячая вода поможет избавиться от яиц и личинок оставшихся блох. Стирайте подстилки минимум раз в неделю в течение 3–8 недель. Сушить их нужно под прямыми солнечными лучами.

Горячая вода поможет избавиться от яиц и личинок оставшихся блох. Стирайте подстилки минимум раз в неделю в течение 3–8 недель. Сушить их нужно под прямыми солнечными лучами. Пылесосьте пол. Не забывайте чистить пылесос и выбрасывать мусор после каждого использования, чтобы предотвратить вылупление яиц внутри, что может привести к повторному заражению блохами. Продолжайте регулярно пылесосить, по крайней мере, раз в два дня, в течение 3–8 недель.

Фото: hartz.com

Используйте спрей от блох по всему дому. Обязательно следуйте инструкциям и тщательно обрабатывайте любимые места вашего питомца.

Обязательно следуйте инструкциям и тщательно обрабатывайте любимые места вашего питомца. Обрабатывайте самые распространенные места укрытия паразитов. Блохи любят прятаться в щелях в полу, за мебелью и под ней.

Блохи любят прятаться в щелях в полу, за мебелью и под ней. Специализированные службы дезинсекции. Если самостоятельно справиться с проблемой не удается, обращайтесь к профессионалам. Обязательно спросите у специалистов, через какой срок после обработки дома животным можно вернуться в квартиру.

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