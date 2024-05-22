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Если дома завелись блохи — шесть шагов, чтобы избавиться от паразитов

22 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как вывести блох из домашних у животных навсегда — эффективные методы
Блохи у животных. Фото: nickfelicioneinc.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Блохи могут попасть в дом вместе с домашними животными, но им безразлично, кого кусать. Из-за скорости размножения и быстроты распространения по дому вывести их очень трудно.

Четкий план борьбы с гадкими маленькими паразитами предлагает "Мій улюбленець і Я".

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Чтобы справиться с проблемой, нужно не только лечить питомца, но и обрабатывать весь дом.

  • Обработайте всех животных в доме. Средств от блох много в любом зоомагазине. Посоветуйтесь с продавцом, какой из них подойдет вашим любимцам, учитывая их вес, длину шерсти и т.д. Поддерживайте регулярный график лечения и профилактики каждого животного, чтобы помочь остановить заражение на начальных стадиях.
  • Стирайте подстилки животных и их плюшевые игрушки при высоких температурах. Горячая вода поможет избавиться от яиц и личинок оставшихся блох. Стирайте подстилки минимум раз в неделю в течение 3–8 недель. Сушить их нужно под прямыми солнечными лучами.
  • Пылесосьте пол. Не забывайте чистить пылесос и выбрасывать мусор после каждого использования, чтобы предотвратить вылупление яиц внутри, что может привести к повторному заражению блохами. Продолжайте регулярно пылесосить, по крайней мере, раз в два дня, в течение 3–8 недель.

 

Если дома завелись блохи — шесть шагов, чтобы избавиться от паразитов - фото 1
Фото: hartz.com
  • Используйте спрей от блох по всему дому. Обязательно следуйте инструкциям и тщательно обрабатывайте любимые места вашего питомца.
  • Обрабатывайте самые распространенные места укрытия паразитов. Блохи любят прятаться в щелях в полу, за мебелью и под ней.
  • Специализированные службы дезинсекции. Если самостоятельно справиться с проблемой не удается, обращайтесь к профессионалам. Обязательно спросите у специалистов, через какой срок после обработки дома животным можно вернуться в квартиру.

Ранее мы писали о восьми способах отпугнуть комаров и мошек. Также рассказывали, как избавиться от мух в доме.

квартиры
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собака
домашние питомцы
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кот

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