Как вывести блох из домашних у животных навсегда — эффективные методы

Если дома завелись блохи — шесть шагов, чтобы избавиться от паразитов
22 мая 2024 06:40
Блохи у животных. Фото: nickfelicioneinc.com
Блохи могут попасть в дом вместе с домашними животными, но им безразлично, кого кусать. Из-за скорости размножения и быстроты распространения по дому вывести их очень трудно.
Четкий план борьбы с гадкими маленькими паразитами предлагает "Мій улюбленець і Я".
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Чтобы справиться с проблемой, нужно не только лечить питомца, но и обрабатывать весь дом.
- Обработайте всех животных в доме. Средств от блох много в любом зоомагазине. Посоветуйтесь с продавцом, какой из них подойдет вашим любимцам, учитывая их вес, длину шерсти и т.д. Поддерживайте регулярный график лечения и профилактики каждого животного, чтобы помочь остановить заражение на начальных стадиях.
- Стирайте подстилки животных и их плюшевые игрушки при высоких температурах. Горячая вода поможет избавиться от яиц и личинок оставшихся блох. Стирайте подстилки минимум раз в неделю в течение 3–8 недель. Сушить их нужно под прямыми солнечными лучами.
- Пылесосьте пол. Не забывайте чистить пылесос и выбрасывать мусор после каждого использования, чтобы предотвратить вылупление яиц внутри, что может привести к повторному заражению блохами. Продолжайте регулярно пылесосить, по крайней мере, раз в два дня, в течение 3–8 недель.
- Используйте спрей от блох по всему дому. Обязательно следуйте инструкциям и тщательно обрабатывайте любимые места вашего питомца.
- Обрабатывайте самые распространенные места укрытия паразитов. Блохи любят прятаться в щелях в полу, за мебелью и под ней.
- Специализированные службы дезинсекции. Если самостоятельно справиться с проблемой не удается, обращайтесь к профессионалам. Обязательно спросите у специалистов, через какой срок после обработки дома животным можно вернуться в квартиру.
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