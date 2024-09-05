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Коли краще садити редис на городі у вересні — місячний календар

5 вересня 2024 08:14
Валентина Осадча - Редактор
Коли садити редис на городі у вересні за місячним календарем — поради дачникам
Людина, яка тримає рясний врожай редису. Фото: Love The Garden
Валентина Осадча - Редактор

Досвідчені дачники знають, що редис — це овоч, який здатний рано давати плоди, а ще в його складі міститься багато вітамінів. Дізнайтеся, коли краще садити цей овоч і які дні у місячному календарі вважаються найвдалішими для його посіву.

Новини.LIVE ділиться порадамии для дачників.

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В яких умовах варто сіяти редис на городі

Якщо ви хочете виростити соковитий і негіркий редис на своїй ділянці, вам варто знати найкращий час для його посіву. Річ у тому, що посадивши цей овоч на городі занадто рано або пізно, ви маєте високі шанси загубити його врожай.

Тож, по-перше, садити цю культуру варто виключно тоді, коли світловий день короткий і надворі не дуже спекотно. Якщо температура повітря зависока, редис може викинути стріли, тобто, вирости твердим і сухим, через що його не можна буде вживати.

Много редиса в руках
Багато редису в руках. Фото: Phoenix Gardening

Цей овоч здатний рости навіть в умовах мінімальних "плюсових" температур, але краще, щоб надворі було приблизно 15 градусів тепла. У такому випадку коренева система редису сформується в правильному вигляді.

В які дні у вересні садити редис за місячним календарем 

Якщо ви збираєтеся посіяти цей овоч у перший осінній місяць, вам варто звернутися за допомогою до місячного календаря. У ньому вказані найвдаліші для посадки редису дні, посадивши в які ви маєте непогані шанси отримати гарний врожай овочу.

Человек, собирающий урожай редиса
Людина, яка збирає врожай редису. Фото: Pinterest

Отже, відповідно до місячного календаря, найвдалішими днями для посадки редису у вересні вважаються такі дати, як:

  • 5 вересня
  • 6 вересня
  • 19 вересня
  • 20 вересня
  • 21 вересня
  • 25 вересня
  • 26 вересня

Дотримуючись цих простих правил, вам вдасться виростити найсмачніший редис на своєму городі. 

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно вибрати редис, щоб він був найсмачнішим. 

Раніше ми розповідали про те, що посадити біля редису на городі, щоб отримати гарний врожай. 

Також ми повідомляли про те, як правильно садити редис на городі та що додавати до лунок.

поради город редиска місячний календар

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