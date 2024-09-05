Коли садити редис на городі у вересні за місячним календарем — поради дачникам

Людина, яка тримає рясний врожай редису. Фото: Love The Garden

Досвідчені дачники знають, що редис — це овоч, який здатний рано давати плоди, а ще в його складі міститься багато вітамінів. Дізнайтеся, коли краще садити цей овоч і які дні у місячному календарі вважаються найвдалішими для його посіву.

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В яких умовах варто сіяти редис на городі

Якщо ви хочете виростити соковитий і негіркий редис на своїй ділянці, вам варто знати найкращий час для його посіву. Річ у тому, що посадивши цей овоч на городі занадто рано або пізно, ви маєте високі шанси загубити його врожай.

Тож, по-перше, садити цю культуру варто виключно тоді, коли світловий день короткий і надворі не дуже спекотно. Якщо температура повітря зависока, редис може викинути стріли, тобто, вирости твердим і сухим, через що його не можна буде вживати.

Багато редису в руках. Фото: Phoenix Gardening

Цей овоч здатний рости навіть в умовах мінімальних "плюсових" температур, але краще, щоб надворі було приблизно 15 градусів тепла. У такому випадку коренева система редису сформується в правильному вигляді.

В які дні у вересні садити редис за місячним календарем

Якщо ви збираєтеся посіяти цей овоч у перший осінній місяць, вам варто звернутися за допомогою до місячного календаря. У ньому вказані найвдаліші для посадки редису дні, посадивши в які ви маєте непогані шанси отримати гарний врожай овочу.

Людина, яка збирає врожай редису. Фото: Pinterest

Отже, відповідно до місячного календаря, найвдалішими днями для посадки редису у вересні вважаються такі дати, як:

5 вересня

6 вересня

19 вересня

20 вересня

21 вересня

25 вересня

26 вересня

Дотримуючись цих простих правил, вам вдасться виростити найсмачніший редис на своєму городі.

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