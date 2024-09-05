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Когда лучше сажать редис на огороде в сентябре — лунный календарь

5 сентября 2024 08:14
Валентина Осадчая - Редактор
Когда сажать редис на огороде в сентябре по лунному календарю — советы дачникам
Человек, держащий обильный урожай редиса. Фото: Love The Garden
Валентина Осадчая - Редактор

Опытные дачники знают, что редис — это овощ, способный рано приносить плоды, а еще в его составе содержится много витаминов. Узнайте, когда лучше садить этот овощ и какие дни в лунном календаре считаются самыми удачными для его посева.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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В каких условиях следует сеять редис на огороде

Если вы хотите вырастить сочный и негорький редис на своем участке, вам стоит знать самое лучшее время для его посева. Дело в том, что посадив этот овощ на огороде слишком рано или поздно, у вас есть высокие шансы потерять его урожай.

Так что, во-первых, сажать эту культуру следует исключительно тогда, когда световой день короткий и на улице не очень жарко. Если температура воздуха слишком высока, редис может выбросить стрелы, то есть, вырасти твердым и сухим, из-за чего его нельзя будет употреблять.

Много редиса в руках
Много редиса в руках. Фото: Phoenix Gardening

Этот овощ способен расти даже в условиях минимальных "плюсовых" температур, но лучше, чтобы на улице было примерно 15 градусов тепла. В таком случае корневая система редиса сформируется в правильном виде.

В какие дни в сентябре сажать редис по лунному календарю

Если вы собираетесь посеять этот овощ в первый осенний месяц, вам следует обратиться за помощью к лунному календарю. В нем указаны самые удачные для посадки редиса дни, посадив в которые у вас есть неплохие шансы получить хороший урожай овоща.

Человек, собирающий урожай редиса
Человек, собирающий урожай редиса. Фото: Pinterest

Итак, согласно лунному календарю, самыми удачными днями для посадки редиса в сентябре считаются такие даты, как:

  • 5 сентября
  • 6 сентября
  • 19 сентября
  • 20 сентября
  • 21 сентября
  • 25 сентября
  • 26 сентября

Следуя этим простым правилам, вам удастся вырастить самый вкусный редис на своем огороде.

Напомним, мы писали о том, как правильно выбрать редис, чтобы он был самым вкусным.

Раньше мы рассказывали о том, что посадить возле редиса на огороде, чтобы получить хороший урожай.

Также мы сообщали о том, как правильно сажать редис на огороде и что добавлять в лунки.

советы огород редиска лунный календарь

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