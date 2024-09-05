Когда сажать редис на огороде в сентябре по лунному календарю — советы дачникам

Когда лучше сажать редис на огороде в сентябре — лунный календарь
Опытные дачники знают, что редис — это овощ, способный рано приносить плоды, а еще в его составе содержится много витаминов. Узнайте, когда лучше садить этот овощ и какие дни в лунном календаре считаются самыми удачными для его посева.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
В каких условиях следует сеять редис на огороде
Если вы хотите вырастить сочный и негорький редис на своем участке, вам стоит знать самое лучшее время для его посева. Дело в том, что посадив этот овощ на огороде слишком рано или поздно, у вас есть высокие шансы потерять его урожай.
Так что, во-первых, сажать эту культуру следует исключительно тогда, когда световой день короткий и на улице не очень жарко. Если температура воздуха слишком высока, редис может выбросить стрелы, то есть, вырасти твердым и сухим, из-за чего его нельзя будет употреблять.
Этот овощ способен расти даже в условиях минимальных "плюсовых" температур, но лучше, чтобы на улице было примерно 15 градусов тепла. В таком случае корневая система редиса сформируется в правильном виде.
В какие дни в сентябре сажать редис по лунному календарю
Если вы собираетесь посеять этот овощ в первый осенний месяц, вам следует обратиться за помощью к лунному календарю. В нем указаны самые удачные для посадки редиса дни, посадив в которые у вас есть неплохие шансы получить хороший урожай овоща.
Итак, согласно лунному календарю, самыми удачными днями для посадки редиса в сентябре считаются такие даты, как:
- 5 сентября
- 6 сентября
- 19 сентября
- 20 сентября
- 21 сентября
- 25 сентября
- 26 сентября
Следуя этим простым правилам, вам удастся вырастить самый вкусный редис на своем огороде.
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