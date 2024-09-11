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Можна "зловити" лише штраф — які риболовні снасті суворо заборонені в Україні

11 вересня 2024 10:00
Анастасія Мироненко - Редактор
Риболовля в Україні — якими снастями заборонено ловити рибу і як за це карають
Чоловік ловить рибу на річці. Фото: freepik.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Осінь — найкращий період для риболовлі. Так приємно розміститися на берегу з вудкою, милуватися природою й чекати на кльов. Проте, деякі рибалки жадають швидкого результату, діючи незаконно й використовуючи заборонені рибальські снасті. 

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Від яких снастей мають відмовитися свідомі та чесні рибалки в Україні та яке покарання чекає за ігнорування правил, повідомили на офіційному сайті Київського рибоохоронного патруля.  

Які рибальські снасті незаконно використовувати на водоймах України — перелік 

Відповідно до Правил любительського і спортивного рибальства не можна використовувати такі знаряддя лову: 

  • острога або ості — подоба вил із зазубреними вістрями, яка призводить до значних травм риби і може стати причиною захворювань і масової загибелі;
  • волок, невод, бредні, тристінки, путанки та інші промислові відціджуючі — всі вони мають негативні наслідки для екосистеми водойми;
  • ятір — сітка, виготовлена з плетених вербових прутів або дроту, натягнута на обруч;
  • самодер (коса, драга тощо) — вид самолова, в якому використовується здатність трійникового гачка чіпляти все, що трапиться на його шляху;
  • перемет — донна снасть з гострими гачками, які прив'язані до шнурів;
  • доріжка — волосінна зяброва сітка, яка випускається у воду і витягується на гумовому амортизаторі;
  • екран або "телевізор" — маломірна прямокутна зяброва сітка з поплавками по верхньому ряду і вантажем внизу. Запускається і витягується з водойми на гумовому амортизаторі;
  • "косинка" — різновид "телевізора" трикутної форми, використовується переважно для підлідного лову риби біля дна;
  • "павук" — розміром більше 1х1 м, з вічком понад 10 міліметрів;
  • "парашут" — конусоподібна мережева снасть, діаметром від 5 до 10 м, по периметру якої розташовані свинцеві грузила;
  • електровудка — пристосування для вилову риби у водоймах за допомогою потужного електророзряду. Залежно від потужності, це знаряддя лову здатне знищити все живе — від риби та ікри, до планктону і найдрібніших мікроорганізмів в радіусі від 5 до 20 м;
  • гачкові самоловні снасті;
  • вибухові речовини;
  • отруйні речовини;
  • електрострум;
  • луки та арбалети;
  • капкани будь-якої конструкції;
  • вогнепальна та пневматична зброя

Які рибальські снасті незаконно використовувати на водоймах України — перелік
Вилов риби волоком. Фото: google.com

Яке покарання чекає за порушення правил 

Використовуючи заборонені знаряддя лову ви грубо порушуєте закон, а саме ч. 4 ст. 85 КУпАП, яка передбачає штраф до 680 грн, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, а також самої риби. 

Крім цього, може настати кримінальна відповідальність за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом), якщо заподіяна шкода призвела до серйозних або катастрофічних наслідків.

Дана стаття передбачає штраф від 17 000 до 85 000 грн або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

Також порушник буде зобов'язаний сплатити збитки, нанесені рибному господарству за кожний незаконно виловлений хвіст, незалежно від розміру, відповідно до такс.

Розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання) можна подивитися за посиланням.

Крім використання також забороняється виготовлення, продаж, реклама чи зберігання заборонених знарядь лову. На порушника може бути складений протокол за ч. 1 ст. 85-1 КУпАП. Штраф — 1 700 грн.

Раніше ми розповідали, які мінімальні розміри риби для вилову дозволені в України. 

Нагадаємо, ми писали, яку вудку обрати для осінньої рибалки. 

Також ділимося з вами корисною порадою, як приготувати найкращу прикормку для коропа.

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