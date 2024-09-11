Рыбалка в Украине — какими снастями запрещено ловить рыбу и как за это наказывают

Человек ловит рыбу на реке. Фото: freepik.com

Осень — лучший период для рыбалки. Так приятно разместиться на берегу с удочкой, любоваться природой и ждать клев. Однако некоторые рыбаки жаждут быстрого результата, действуя незаконно и используя запрещенные рыболовные снасти.

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От каких снастей должны отказаться сознательные и честные рыбаки в Украине и какое наказание ожидает за игнорирование правил, сообщили на официальном сайте Киевского рыбоохранного патруля.

Какие рыболовные снасти незаконно использовать на водоемах Украины — перечень

Согласно Правилам любительского и спортивного рыболовства нельзя использовать следующие орудие ловли:

острога или ости — подобие вил с зазубренными остриями, которое приводит к значительным травмам рыбы и может стать причиной заболеваний и массовой гибели;

— подобие вил с зазубренными остриями, которое приводит к значительным травмам рыбы и может стать причиной заболеваний и массовой гибели; волок, невод, бредни, тристенки, путанки и другие промышленные отцеживающие — все они имеют отрицательные последствия для экосистемы водоема;

— все они имеют отрицательные последствия для экосистемы водоема; ятер — сетка, изготовленная из плетеных ивовых прутьев или проволоки, натянутая на обруч;

— сетка, изготовленная из плетеных ивовых прутьев или проволоки, натянутая на обруч; самодер (коса, драга и т.п.) — вид самолова, в котором используется способность тройничного крючка цеплять все, что случится на его пути;

— вид самолова, в котором используется способность тройничного крючка цеплять все, что случится на его пути; перемет — донная снасть с острыми крючками, привязанными к шнурам;

— донная снасть с острыми крючками, привязанными к шнурам; дорожка — волосяная жаберная сетка, которая выпускается в воду и вытягивается на резиновом амортизаторе;

— волосяная жаберная сетка, которая выпускается в воду и вытягивается на резиновом амортизаторе; экран или "телевизор" — маломерная прямоугольная жаберная сетка с поплавками по верхнему ряду и грузом внизу. Запускается и извлекается из водоема на резиновом амортизаторе;

— маломерная прямоугольная жаберная сетка с поплавками по верхнему ряду и грузом внизу. Запускается и извлекается из водоема на резиновом амортизаторе; "косынка" — разновидность "телевизора" треугольной формы, используется преимущественно для подледной ловли рыбы у дна;

— разновидность "телевизора" треугольной формы, используется преимущественно для подледной ловли рыбы у дна; "паук" — размером более 1х1 м, с ячейкой свыше 10 миллиметров;

— размером более 1х1 м, с ячейкой свыше 10 миллиметров; "парашют" — конусообразная сетевая снасть, диаметром от 5 до 10 м, по периметру которой расположены свинцовые грузила;

— конусообразная сетевая снасть, диаметром от 5 до 10 м, по периметру которой расположены свинцовые грузила; электроудочка — приспособление для вылова рыбы в водоемах с помощью мощного электроразряда. В зависимости от мощности, это орудие ловли способно уничтожить все живое — от рыбы и икры, до планктона и мельчайших микроорганизмов в радиусе от 5 до 20 м;

— приспособление для вылова рыбы в водоемах с помощью мощного электроразряда. В зависимости от мощности, это орудие ловли способно уничтожить все живое — от рыбы и икры, до планктона и мельчайших микроорганизмов в радиусе от 5 до 20 м; крючковые самоловные снасти ;

; взрывчатые вещества ;

; ядовитые вещества ;

; электроток ;

; луки и арбалеты ;

; капканы любой конструкции ;

; огнестрельное и пневматическое оружие.

Вылов рыбы волоком. Фото: google.com

Какое наказание ждет за нарушение правил

Используя запрещенные орудия лова вы грубо нарушаете закон, а именно ч. 4 ст. 85 КУоАП, которая предусматривает штраф до 680 грн с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения, а также самой рыбы.

Кроме того, может наступить уголовная ответственность по ст. 249 УКУ (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом), если причиненный вред привел к серьезным или катастрофическим последствиям.

Данная статья предусматривает штраф от 17 000 до 85 000 грн или ограничение или лишение свободы сроком до трех лет, с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого.

Также нарушитель будет обязан уплатить ущерб, нанесенный рыбному хозяйству за каждый незаконно выловленный хвост, независимо от размера, согласно таксам.

Размер компенсации за незаконное извлечение, уничтожение или повреждение видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, а также за уничтожение или ухудшение среды их обитания (рост) можно посмотреть по ссылке.

Кроме использования также запрещается изготовление, продажа, реклама или хранение запрещенных орудий лова. На нарушителя может быть составлен протокол по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП. Штраф — 1 700 грн.

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