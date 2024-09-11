Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Можно "поймать" только штраф — какие рыболовные снасти строго запрещены в Украине arrow

Можно "поймать" только штраф — какие рыболовные снасти строго запрещены в Украине

11 сентября 2024 10:00
Анастасия Мироненко - Редактор
Рыбалка в Украине — какими снастями запрещено ловить рыбу и как за это наказывают
Человек ловит рыбу на реке. Фото: freepik.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Осень — лучший период для рыбалки. Так приятно разместиться на берегу с удочкой, любоваться природой и ждать клев. Однако некоторые рыбаки жаждут быстрого результата, действуя незаконно и используя запрещенные рыболовные снасти.

Читайте также:

От каких снастей должны отказаться сознательные и честные рыбаки в Украине и какое наказание ожидает за игнорирование правил, сообщили на официальном сайте Киевского рыбоохранного патруля.

Какие рыболовные снасти незаконно использовать на водоемах Украины — перечень

Согласно Правилам любительского и спортивного рыболовства нельзя использовать следующие орудие ловли:

  • острога или ости — подобие вил с зазубренными остриями, которое приводит к значительным травмам рыбы и может стать причиной заболеваний и массовой гибели;
  • волок, невод, бредни, тристенки, путанки и другие промышленные отцеживающие — все они имеют отрицательные последствия для экосистемы водоема;
  • ятер — сетка, изготовленная из плетеных ивовых прутьев или проволоки, натянутая на обруч;
  • самодер (коса, драга и т.п.) — вид самолова, в котором используется способность тройничного крючка цеплять все, что случится на его пути;
  • перемет — донная снасть с острыми крючками, привязанными к шнурам;
  • дорожка — волосяная жаберная сетка, которая выпускается в воду и вытягивается на резиновом амортизаторе;
  • экран или "телевизор" — маломерная прямоугольная жаберная сетка с поплавками по верхнему ряду и грузом внизу. Запускается и извлекается из водоема на резиновом амортизаторе;
  • "косынка" — разновидность "телевизора" треугольной формы, используется преимущественно для подледной ловли рыбы у дна;
  • "паук" — размером более 1х1 м, с ячейкой свыше 10 миллиметров;
  • "парашют" — конусообразная сетевая снасть, диаметром от 5 до 10 м, по периметру которой расположены свинцовые грузила;
  • электроудочка — приспособление для вылова рыбы в водоемах с помощью мощного электроразряда. В зависимости от мощности, это орудие ловли способно уничтожить все живое — от рыбы и икры, до планктона и мельчайших микроорганизмов в радиусе от 5 до 20 м;
  • крючковые самоловные снасти;
  • взрывчатые вещества;
  • ядовитые вещества;
  • электроток;
  • луки и арбалеты;
  • капканы любой конструкции;
  • огнестрельное и пневматическое оружие.

Какие рыболовные снасти незаконно использовать на водоемах Украины
Вылов рыбы волоком. Фото: google.com

Какое наказание ждет за нарушение правил

Используя запрещенные орудия лова вы грубо нарушаете закон, а именно ч. 4 ст. 85 КУоАП, которая предусматривает штраф до 680 грн с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения, а также самой рыбы.

Кроме того, может наступить уголовная ответственность по ст. 249 УКУ (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом), если причиненный вред привел к серьезным или катастрофическим последствиям.

Данная статья предусматривает штраф от 17 000 до 85 000 грн или ограничение или лишение свободы сроком до трех лет, с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого.

Также нарушитель будет обязан уплатить ущерб, нанесенный рыбному хозяйству за каждый незаконно выловленный хвост, независимо от размера, согласно таксам.

Размер компенсации за незаконное извлечение, уничтожение или повреждение видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, а также за уничтожение или ухудшение среды их обитания (рост) можно посмотреть по ссылке.

Кроме использования также запрещается изготовление, продажа, реклама или хранение запрещенных орудий лова. На нарушителя может быть составлен протокол по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП. Штраф — 1 700 грн.

Ранее мы рассказывали, какие минимальные размеры рыбы для отлова разрешены в Украине.

Напомним, мы писали, какую удочку выбрать для осенней рыбалки.

Также делимся с вами полезным советом, как приготовить лучшую прикормку для карпа.

штрафы советы наказание рыба рыбалка снасти

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:17 В Одессе планируют построить солнечную электростанцию — подробности

11:15 Ванат не стал лучшим игроком сборной Украины в матче с Чехией — это другой динамовец

Срочная новость

11:12 В Днепре прогремели мощные взрывы

11:04 Помощь в подготовке к зиме от МККК — кто из украинцев имеет право на 25 тыс. грн

11:01 Монобанк запустил новую функцию мониторинга средств — детали

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

10:49 Отправились на поиски приключений — полиция вернула домой юных беглецов

10:44 Скандал с фильмом "Россияне на войне" — канадский телеканал отказался от показа фильма

10:44 По меньшей мере два прилета — в Мариуполе раздались мощные взрывы

10:27 Украина договорилась с МВФ о новом транше — что известно

10:21 В Киеве транспортный коллапс — на общественный транспорт длинные очереди

11:17 В Одессе планируют построить солнечную электростанцию — подробности

11:15 Ванат не стал лучшим игроком сборной Украины в матче с Чехией — это другой динамовец

Срочная новость

11:12 В Днепре прогремели мощные взрывы

11:04 Помощь в подготовке к зиме от МККК — кто из украинцев имеет право на 25 тыс. грн

11:01 Монобанк запустил новую функцию мониторинга средств — детали

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

10:49 Отправились на поиски приключений — полиция вернула домой юных беглецов

10:44 Скандал с фильмом "Россияне на войне" — канадский телеканал отказался от показа фильма

10:44 По меньшей мере два прилета — в Мариуполе раздались мощные взрывы

10:27 Украина договорилась с МВФ о новом транше — что известно

10:21 В Киеве транспортный коллапс — на общественный транспорт длинные очереди

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

Text

08:00 Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2024
Text

23:14 В США готовятся к дебатам Трампа и Харрис — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

Text

18:42 Воздушные тревоги — как относятся к ним одесситы сегодня

Text

17:50 Планы США по окончанию войны в Украине и новый замысел Кремля — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Эксперт объяснил, почему часть украинских ФЛП в Польше закрываются

Text

15:04 Нардеп сказал, какая категория украинцев будет возвращаться из-за границы после войны

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

14:36 В Украине выросла средняя зарплата — эксперт озвучил причину

Text

13:00 Зеленский готовит завершение войны, а в Кремле назвали условие для переговоров — эфир День.LIVE

Text

11:15 Эколог назвал, что могло стать причиной загрязнения Десны

Text

10:47 Защита украинской энергетики — нардеп предложил другой вариант вместо больших затрат

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит