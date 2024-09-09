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В Україні встановлено правила риболовлі — які мінімальні розміри риби для лову

9 вересня 2024 23:39
Валентина Осадча - Редактор
Риболовля в Україні — які мінімальні розміри риби для лову встановлено законом
Рибак зловив маленьку рибу. Фото: freepik.com
Валентина Осадча - Редактор

Сезон осінньої риболовлі в Україні у самому розпалі. Погода дозволяє насолоджуватися цим процесом на повну. Проте, кожен рибалка має знати правила законної риболовлі, що встановлені в нашій країні, зокрема щодо мінімально дозволених розмірів риби. 

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Які мінімально встановлені для вилову розміри водних біоресурсів 2024 року, розповідаємо далі посилаючись на наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 700 "Про затвердження Правил любительського рибальства".

Так, відповідно до закону, правила мінімального розміру вилову риби затверджені у внутрішніх водних об’єктах, до яких відносяться ріки, озера, ставки та водосховища. 

Для цих водойм, окрім дніпровських водосховищ, мінімальні розміри лову такі: 

  • Білизна або жерех — 30 см;
  • Білий амур — 40 см;
  • Головень — 24 см;
  • Лин — 20 см;
  • Лящ — 30 см;
  • Рибець звичайний — 20 см; 
  • Річкові раки, окрім видів, що занесені до Червоної книги України — 10 см;
  • Короп — 30 см;
  • Сиг — 25 см; 
  • Синець — 22 см;
  • Сом європейський — 80 см; 
  • Судак звичайний — 42 см;
  • Товстолобик — 40 см; 
  • Форель струмкова — 20 см; 
  • Чехоня — 24 см; 
  • Щука — 50 см. 

 

Беріть лінійку та ваги — в Україні встановлено мінімальні розміри риби для лову
Мінімальні розміри риби для лову. Фото: darg.gov.ua

Варто зазначити, що для всіх інших видів риб і водних безхребетних (крім тих, які занесені до Червоної книги України та вилов яких заборонено) мінімальний розмір, дозволений до вилову рибалкам-любителям у внутрішніх водоймах не обмежено.

Крім цього, нормативно-правовими документами визначено, що під час риболовлі забороняється користуватися:

  • ставною сіттю;
  • екраном;
  • самоловним переметом,
  • накидкою типу "парашут";
  • екраном типу "павук";
  • самодером;
  • острогою;
  • доріжкою;
  • бреднем;
  • вентерем.

За порушення правил ловлі риби або за незаконний вилов передбачено покарання у вигляді попередження або накладення штрафу. Сума штрафу залежить від порушення та від ступеня завданих збитків. 

Раніше ми писали, яку вудку обрати для осінньої рибалки. 

Нагадаємо, ми розповідали, де, на що та як ловити карася у вересні.

Також ділимося з вами порадою, як приготувати найкращу прикормку для коропа.

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