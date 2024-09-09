Риболовля в Україні — які мінімальні розміри риби для лову встановлено законом

Рибак зловив маленьку рибу. Фото: freepik.com

Сезон осінньої риболовлі в Україні у самому розпалі. Погода дозволяє насолоджуватися цим процесом на повну. Проте, кожен рибалка має знати правила законної риболовлі, що встановлені в нашій країні, зокрема щодо мінімально дозволених розмірів риби.

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Які мінімально встановлені для вилову розміри водних біоресурсів 2024 року, розповідаємо далі посилаючись на наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 700 " Про затвердження Правил любительського рибальства".

Так, відповідно до закону, правила мінімального розміру вилову риби затверджені у внутрішніх водних об’єктах, до яких відносяться ріки, озера, ставки та водосховища.

Для цих водойм, окрім дніпровських водосховищ, мінімальні розміри лову такі:

Білизна або жерех — 30 см;

Білий амур — 40 см;

Головень — 24 см;

Лин — 20 см;

Лящ — 30 см;

Рибець звичайний — 20 см;

Річкові раки, окрім видів, що занесені до Червоної книги України — 10 см;

Короп — 30 см;

Сиг — 25 см;

Синець — 22 см;

Сом європейський — 80 см;

Судак звичайний — 42 см;

Товстолобик — 40 см;

Форель струмкова — 20 см;

Чехоня — 24 см;

Щука — 50 см.

Мінімальні розміри риби для лову. Фото: darg.gov.ua

Варто зазначити, що для всіх інших видів риб і водних безхребетних (крім тих, які занесені до Червоної книги України та вилов яких заборонено) мінімальний розмір, дозволений до вилову рибалкам-любителям у внутрішніх водоймах не обмежено.

Крім цього, нормативно-правовими документами визначено, що під час риболовлі забороняється користуватися:

ставною сіттю;

екраном;

самоловним переметом,

накидкою типу "парашут";

екраном типу "павук";

самодером;

острогою;

доріжкою;

бреднем;

вентерем.

За порушення правил ловлі риби або за незаконний вилов передбачено покарання у вигляді попередження або накладення штрафу. Сума штрафу залежить від порушення та від ступеня завданих збитків.

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