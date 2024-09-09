Рыбалка в Украине — какие минимальные размеры рыбы для ловли установлены законом

Рыбак поймал маленькую рыбу. Фото: freepik.com

Сезон осенней рыбалки в Украине в самом разгаре. Погода позволяет наслаждаться этим процессом по полной. Тем не менее, каждый рыбак должен знать правила законной рыбалки, установленные в нашей стране, в частности, относительно минимально разрешенных размеров рыбы.

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Так, согласно закону, правила минимального размера отлова рыбы утверждены во внутренних водных объектах, к которым относятся реки, озера, пруды и водохранилища.

Для этих водоемов, кроме днепровских водохранилищ, минимальные размеры ловли таковы:

Белье или жерех – 30 см;

Белый амур – 40 см;

Голавль - 24 см;

Линь – 20 см;

Лещ - 30 см;

Рыбец обычный – 20 см;

Речные раки, кроме видов, занесенных в Красную книгу Украины – 10 см;

Карп - 30 см;

Сиг – 25 см;

Синяк - 22 см;

Сом европейский – 80 см;

Судак обычный – 42 см;

Толстолобик - 40 см;

Форель ручьевая – 20 см;

Чехоня – 24 см;

Щука – 50 см.

Для всех других видов рыб и водных беспозвоночных (кроме тех, которые занесены в Красную книгу Украины и вылов которых запрещен) минимальный размер, разрешенный к отлову рыбакам-любителям во внутренних водоемах не ограничен.

Минимальные размеры рыбы для ловли. Фото: darg.gov.ua

Согласно действующим нормативно-правовым документам, во время рыбалки запрещается пользоваться:

ставной сетью,

экраном,

самоловным переметом,

накидкой типа "парашют",

экраном типа "паук",

самодером,

острогой,

по дорожке

бреднем,

вентерем.

За нарушение правил ловли рыбы или за незаконный отлов предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложение штрафа. Сумма штрафа зависит от нарушения и от степени нанесенного ущерба.

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