Рыбалка в Украине — какие минимальные размеры рыбы для ловли установлены законом

В Украине установлены правила рыболовли — какие минимальные размеры рыбы для ловли
Сезон осенней рыбалки в Украине в самом разгаре. Погода позволяет наслаждаться этим процессом по полной. Тем не менее, каждый рыбак должен знать правила законной рыбалки, установленные в нашей стране, в частности, относительно минимально разрешенных размеров рыбы.
Какие минимально установленные для отлова размеры водных биоресурсов 2024 года, рассказываем далее ссылаясь на приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины№700 " Об утверждении Правил любительского рыболовства".
Так, согласно закону, правила минимального размера отлова рыбы утверждены во внутренних водных объектах, к которым относятся реки, озера, пруды и водохранилища.
Для этих водоемов, кроме днепровских водохранилищ, минимальные размеры ловли таковы:
- Белье или жерех – 30 см;
- Белый амур – 40 см;
- Голавль - 24 см;
- Линь – 20 см;
- Лещ - 30 см;
- Рыбец обычный – 20 см;
- Речные раки, кроме видов, занесенных в Красную книгу Украины – 10 см;
- Карп - 30 см;
- Сиг – 25 см;
- Синяк - 22 см;
- Сом европейский – 80 см;
- Судак обычный – 42 см;
- Толстолобик - 40 см;
- Форель ручьевая – 20 см;
- Чехоня – 24 см;
- Щука – 50 см.
Для всех других видов рыб и водных беспозвоночных (кроме тех, которые занесены в Красную книгу Украины и вылов которых запрещен) минимальный размер, разрешенный к отлову рыбакам-любителям во внутренних водоемах не ограничен.
Согласно действующим нормативно-правовым документам, во время рыбалки запрещается пользоваться:
- ставной сетью,
- экраном,
- самоловным переметом,
- накидкой типа "парашют",
- экраном типа "паук",
- самодером,
- острогой,
- по дорожке
- бреднем,
- вентерем.
За нарушение правил ловли рыбы или за незаконный отлов предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложение штрафа. Сумма штрафа зависит от нарушения и от степени нанесенного ущерба.
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