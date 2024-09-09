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В Украине установлены правила рыболовли — какие минимальные размеры рыбы для ловли

9 сентября 2024 23:39
Валентина Осадчая - Редактор
Рыбалка в Украине — какие минимальные размеры рыбы для ловли установлены законом
Рыбак поймал маленькую рыбу. Фото: freepik.com
Валентина Осадчая - Редактор

Сезон осенней рыбалки в Украине в самом разгаре. Погода позволяет наслаждаться этим процессом по полной. Тем не менее, каждый рыбак должен знать правила законной рыбалки, установленные в нашей стране, в частности, относительно минимально разрешенных размеров рыбы.

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Какие минимально установленные для отлова размеры водных биоресурсов 2024 года, рассказываем далее ссылаясь на приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины№700 " Об утверждении Правил любительского рыболовства".

Так, согласно закону, правила минимального размера отлова рыбы утверждены во внутренних водных объектах, к которым относятся реки, озера, пруды и водохранилища.

Для этих водоемов, кроме днепровских водохранилищ, минимальные размеры ловли таковы:

  • Белье или жерех – 30 см;
  • Белый амур – 40 см;
  • Голавль - 24 см;
  • Линь – 20 см;
  • Лещ - 30 см;
  • Рыбец обычный – 20 см;
  • Речные раки, кроме видов, занесенных в Красную книгу Украины – 10 см;
  • Карп - 30 см;
  • Сиг – 25 см;
  • Синяк - 22 см;
  • Сом европейский – 80 см;
  • Судак обычный – 42 см;
  • Толстолобик - 40 см;
  • Форель ручьевая – 20 см;
  • Чехоня – 24 см;
  • Щука – 50 см.

Для всех других видов рыб и водных беспозвоночных (кроме тех, которые занесены в Красную книгу Украины и вылов которых запрещен) минимальный размер, разрешенный к отлову рыбакам-любителям во внутренних водоемах не ограничен.

 

Берите линейку и весы — в Украине установлены минимальные размеры рыбы для ловли
Минимальные размеры рыбы для ловли. Фото: darg.gov.ua

 

Согласно действующим нормативно-правовым документам, во время рыбалки запрещается пользоваться:

  • ставной сетью,
  • экраном,
  • самоловным переметом,
  • накидкой типа "парашют",
  • экраном типа "паук",
  • самодером,
  • острогой,
  • по дорожке
  • бреднем,
  • вентерем.

За нарушение правил ловли рыбы или за незаконный отлов предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложение штрафа. Сумма штрафа зависит от нарушения и от степени нанесенного ущерба.

Раньше мы писали, какую удочку выбрать для осенней рыбалки.

Напомним, мы рассказывали, где, на что и как ловить карася в сентябре.

Также делимся с вами советом, как приготовить лучшую прикормку для карпа .

закон правила Украина советы рыба рыбалка

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