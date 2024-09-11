Чому груші чорніють просто на деревах — як врятувати врожай, поради садівникам

Почорнілий плід на грушевому дереві в саду. Фото: Pixabay

Кожен справжній дачник знає, як важливо правильно доглядати рослини в саду, щоб отримати гарний врожай фруктів, але інколи трапляється так, що на деревах починають гнити плоди. Наприклад, на груші можуть чорніти плоди, які не встигли навіть достигнути, і цьому є декілька причин.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

Читайте також:

Причини почорніння плодів на грушевому дереві

Інколи буває так, що на груші плоди, які ще навіть не достигли, просто стають чорними. Досвідчені садівники наголошують, що цьому може бути декілька пояснень. За їхніми словами, груша може чорніти просто на гілках дерев через такі причини, як:

Інфекційні хвороби

Град надворі, від якого травмувалися плоди

Вплив такого шкідника, як плодожерка

Надмірна або недостатня кількість води

Неправильний догляд

Такі хвороби, як парша або моніліоз

Почорнілі плоди на грушевому дереві. Фото: Art-kupe.com

Профілактика, яка мінімізує ризики виникнення проблеми

Якщо ви помітили, що одна з цих причин або одразу декілька пошкодили плоди, через що вони стали чорними, необхідно провести відповідну профілактику. Це, в свою чергу, допоможе знизити ризик почорніння зав’язі на грушевому дереві.

Отже, по-перше, необхідно своєчасно обрізати плодове дерево, а по-друге, поливати його стільки, скільки треба, щоб не перебільшити або ж, навпаки, не переменшити з кількістю води. Також важливо підживлювати грушу добривами із вмістом необхідних для неї поживних компонентів.

Процес обрізки гілок на груші. Фото: Alamy

До того ж, грушу, як і всі інші рослини, необхідно обробляти від різних шкідників і хвороб, щоб вони не нашкодили фруктовому дереву і не наробили проблем.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити грушеве дерево від виникнення іржі.

Раніше ми розповідали про те, який сорт груші варто посадити в саду, щоб насолодитися найсмачнішими фруктами.

Також ми повідомляли про те, що варто посадити в саду біля груші, щоб покращити її врожайність.