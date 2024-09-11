Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow На груші чорніють плоди — чому так відбувається і що з цим робити arrow

На груші чорніють плоди — чому так відбувається і що з цим робити

11 вересня 2024 07:14
Анастасія Мироненко - Редактор
Чому груші чорніють просто на деревах — як врятувати врожай, поради садівникам
Почорнілий плід на грушевому дереві в саду. Фото: Pixabay
Анастасія Мироненко - Редактор

Кожен справжній дачник знає, як важливо правильно доглядати рослини в саду, щоб отримати гарний врожай фруктів, але інколи трапляється так, що на деревах починають гнити плоди. Наприклад, на груші можуть чорніти плоди, які не встигли навіть достигнути, і цьому є декілька причин.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

Читайте також:

Причини почорніння плодів на грушевому дереві

Інколи буває так, що на груші плоди, які ще навіть не достигли, просто стають чорними. Досвідчені садівники наголошують, що цьому може бути декілька пояснень. За їхніми словами, груша може чорніти просто на гілках дерев через такі причини, як:

  • Інфекційні хвороби
  • Град надворі, від якого травмувалися плоди
  • Вплив такого шкідника, як плодожерка
  • Надмірна або недостатня кількість води
  • Неправильний догляд
  • Такі хвороби, як парша або моніліоз
Почерневшие плоды на грушевом дереве
Почорнілі плоди на грушевому дереві. Фото: Art-kupe.com

Профілактика, яка мінімізує ризики виникнення проблеми

Якщо ви помітили, що одна з цих причин або одразу декілька пошкодили плоди, через що вони стали чорними, необхідно провести відповідну профілактику. Це, в свою чергу, допоможе знизити ризик почорніння зав’язі на грушевому дереві.

Отже, по-перше, необхідно своєчасно обрізати плодове дерево, а по-друге, поливати його стільки, скільки треба, щоб не перебільшити або ж, навпаки, не переменшити з кількістю води. Також важливо підживлювати грушу добривами із вмістом необхідних для неї поживних компонентів.

Процесс обрезки веток на груше
Процес обрізки гілок на груші. Фото: Alamy

До того ж, грушу, як і всі інші рослини, необхідно обробляти від різних шкідників і хвороб, щоб вони не нашкодили фруктовому дереву і не наробили проблем.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити грушеве дерево від виникнення іржі. 

Раніше ми розповідали про те, який сорт груші варто посадити в саду, щоб насолодитися найсмачнішими фруктами. 

Також ми повідомляли про те, що варто посадити в саду біля груші, щоб покращити її врожайність.

дерева поради сад груша

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:45 Республіканці закликали Байдена зняти обмеження на удари Україною зброєю США вглиб РФ, — CNN

07:30 Про що та в який термін потрібно попередити ТЦК, щоб не отримати штраф — пояснення юристів

07:21 На Рівненщині чоловік після повістки понад рік уникав призову — як його покарав суд

07:16 Черги на кордоні України — на яких КПП доведеться почекати вранці

07:01 ПриватБанк не повертає помилково перераховані кошти військовому — деталі скарги

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Ексклюзив

06:43 Подоляк пояснив важливість знищення російських ракетоносіїв

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

06:30 У вересні обвалилися ціни на ячмінь — скільки коштують зернові в Україні

06:30 Трамп припускає, що відповідальність за замах на нього несуть демократи

06:30 Електронний військовий квиток — коли треба проходити ВЛК для його оформлення

07:45 Республіканці закликали Байдена зняти обмеження на удари Україною зброєю США вглиб РФ, — CNN

07:30 Про що та в який термін потрібно попередити ТЦК, щоб не отримати штраф — пояснення юристів

07:21 На Рівненщині чоловік після повістки понад рік уникав призову — як його покарав суд

07:16 Черги на кордоні України — на яких КПП доведеться почекати вранці

07:01 ПриватБанк не повертає помилково перераховані кошти військовому — деталі скарги

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Ексклюзив

06:43 Подоляк пояснив важливість знищення російських ракетоносіїв

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

06:30 У вересні обвалилися ціни на ячмінь — скільки коштують зернові в Україні

06:30 Трамп припускає, що відповідальність за замах на нього несуть демократи

06:30 Електронний військовий квиток — коли треба проходити ВЛК для його оформлення

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок